Немцы видят в России и Китае наибольшую угрозу безопасности

Жители Германии воспринимают Россию и Китай как страны, от которых исходит наибольшая угроза миру. К такому выводу приводит ежегодное исследование Sicherheitsreport 2022 Института изучения общественного мнения в Алленсбахе и Центра стратегии и высшего менеджмента, результаты которого опубликованы во вторник, 1 февраля.

Как выяснили социологи, за год удвоилось число респондентов (с 32 до 66 процентов), которые считают, что от России исходит большая угроза. На востоке Германии этот показатель значительно ниже - 45 процентов. При этом по результатам опроса 2020 года Россия занимала лишь пятое место в списке наиболее опасных стран.

Китай, по мнению 60 процентов опрошенных, также представляет угрозу безопасности. Год назад так считали 46 процентов жителей ФРГ. В то же время по сравнению с этими двумя странами менее опасными немцам представляются КНДР, Иран и Афганистан.

Растущая поддержка членства в НАТО

В связи с опасениями возможных международных конфликтов возрастает поддержка немцами бундесвера (79%) и членства Германии в НАТО (72%). Однако она резко снижается, когда речь заходит о вкладе ФРГ в коллективную оборону альянса: лишь 44% опрошенных выступают за то, чтобы Германия оказала военную поддержку при нападении на одну из стран-членов НАТО. В случае нападения России на страны Балтии этот показатель еще ниже: только 39% западных и 20% восточных немцев поддержали бы помощь бундесвера НАТО. В то же время около половины респондентов выступают за то, чтобы Германия вывела бундесвер из всех международных миссий.

Больше всего жители ФРГ опасаются роста цен

При этом "боязнь международных конфликтов" занимает лишь третье место (62%) в списке "главных страхов немцев" в 2022 году. На первом и втором местах - "инфляция и рост цен" (70%) и "экономические последствия пандемии коронавируса" (66%). В Топ-10 угроз безопасности, по мнению участников опроса, попали также "бесконечная пандемия" (60%), "растущее расслоение общества" и "рост преступности и насилия" (по 59%), "раскол в обществе" и "недостаток доступного жилья" (по 56%), "изменение климата" (54%), "неопределенность с пенсией" (53%), "опасение новой волны беженцев" (52%) и "общая неопределенность того, как ситуация будет развиваться в будущем" (51 процент).

"Политики не в состоянии контролировать пандемию"

Значительные изменения претерпело отношение немцев к коронавирусу. Число тех, кто считает, что политика не в состоянии контролировать пандемию, за год возросло с 50% до 60 процентов. Одновременно с 43% до 31% снизилось число опрошенных, опасающихся стать жертвой коронавируса. Большинство жителей Германии по-прежнему считают, что безопасность важнее свобод, однако сейчас так думают две трети (66%) респондентов. Год назад этот показатель составлял более трех четвертей (77%) населения страны.

Репрезентативный опрос был проведен с 5 по 20 января 2022 года.

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