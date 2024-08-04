Немцы опасаются мошенничества в интернете с помощью ИИ

94 процента участников опроса компании Visa считают, что использование искусственного интеллекта затруднит обнаружение попыток онлайн-мошенничества. 17 процентов уже сталкивались с дипфейками.

Потребители в Германии обеспокоены новыми методами мошенников в интернете, пользующихся возможностями искусственного интеллекта (ИИ). В ходе опроса, о котором в воскресенье, 4 августа, сообщает агентство dpa, 91% респондентов заявили, что уже становились объектами попыток обмана в интернете. 83% опрошенных считают, что за последний год такие попытки стали более частыми, а 94% указали, что обеспокоены тем, что использование ИИ еще больше затруднит обнаружение таких преступлений.

Кроме того, 17% респондентов заявили, что уже контактировали с дипфейками - генерированными ИИ реалистичными изображениями или голосом. Этот показатель значительно выше среди молодых людей до 35 лет (27%).

Большинство знакомо с самыми распространенными методами

При этом более 90% опрошенных знакомы с наиболее распространенными видами мошенничества, такими как фишинг, сообщения от якобы близких родственников и пугающие новости. Около 80% сказали, что уже получали фейковые писем от курьерских служб, 64% - фишинговые сообщения от банков. Еще 42% участников опроса заявили, что мошенники уже пытались обмануть их с помощью текстовых сообщений от мнимых внуков, матерей и других родственников, а 14% сталкивались с телефонными звонками от злоумышленников.

64% респондентов заявили, что им известно о методе обмана людей, занимающихся поиском партнера в интернете, через создание фейковых профилей в соцсетях. Объектами попыток таких мошенников становились 14% участников опроса, отмечается далее.

ИИ помогает и выявить мошенников

Между тем более половины опрошенных (59%) уверены, что они могут легко идентифицировать мошеннические сайты и электронные письма. Но многие опасаются преступников, использующих методы ИИ, указали авторы исследования.

При этом искусственный интеллект играет важную роль и в борьбе с мошенничеством, заявили в компании Visa, по заказу которой был проведен опрос. Только в 2023 году корпорации удалось предотвратить ущерб на сумму 40 млрд долларов с помощью методов обнаружения мошенничества, базирующихся на ИИ.

В репрезентативном опросе, проведенном институтом Forsa по заказу международного поставщика финансовых услуг Visa в мае в Германии, участвовали около 1000 человек старше 18 лет.