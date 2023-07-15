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Нефтесервисная компания SLB прекращает любые поставки в РФ

Жан Рофе
20 мин. назад

Решение полностью прекратить поставки продукции и технологий в Россию SLB назвала ответом на расширение международных санкций. Ранее поставки были ограничены только из США, Великобритании, ЕС и Канады.

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Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB, до октября 2022 года носившая название Schlumberger, прекращает поставки продукции и технологий в Россию со всех своих объектов по всему миру. Такое решение принято "в ответ на продолжающееся расширение международных санкций", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте SLB, в пятницу, 14 июля,

"SLB крайне серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания по-прежнему поддерживает международное сообщество, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине", - подчеркивается в документе.

SLB сокращает бизнес в РФ с марта 2022 года

Американский концерн добровольно начал сокращать свою деятельность в РФ с марта 2022 года после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Изначально это касалось приостановки новых инвестиций и внедрения новых технологий. Позднее были прекращены поставки в РФ продукции из государств Евросоюза, а также США, Великобритании и Канады.

О сокращении присутствия в РФ в связи с санкциями и войной в Украине весной 2022 года заявили и три другие крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании - американские Halliburton и Baker Hughes, а также базирующаяся в Швейцарии Weatherford International. Halliburton и Baker Hughes полностью ушли с российского рынка, продав бизнес местному менеджменту. Российское подразделение Weatherford намерено продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками, пишет газета "Коммерсант".

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