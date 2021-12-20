Неделя переговоров России и Запада: вся суть в одной картинке

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Переговоры по вопросам безопасности в Европе не принесли результатов. НАТО отвергает требования Москвы о гарантиях нерасширения на восток. Сергей Елкин резюмировал позиции сторон.
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