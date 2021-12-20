Неделя переговоров России и Запада: вся суть в одной картинке

Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться

Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.