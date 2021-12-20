 Неделя переговоров России и Запада: вся суть в одной картинке | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.01.2022

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Россия

Неделя переговоров России и Запада: вся суть в одной картинке

Переговоры по вопросам безопасности в Европе не принесли результатов. НАТО отвергает требования Москвы о гарантиях нерасширения на восток. Сергей Елкин резюмировал позиции сторон.

Президент РФ Владимир Путин говорит президенту США Джо Байдену: А ну-ка, отодвинь свое НАТО - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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