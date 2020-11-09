 ″Не спаситель ЕС, но символ надежды″. Чего ждут от Байдена политики и СМИ в ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.11.2020

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Германия

"Не спаситель ЕС, но символ надежды". Чего ждут от Байдена политики и СМИ в ФРГ

В Германии возлагают большие надежды на Джо Байдена. Немецкие политики и журналисты ожидают возвращения США к основным международным договорам и укрепления отношений с ЕС и НАТО.

Выступление Джо Байдена по телевидению

В Европе возлагают большие надежды на Джо Байдена

На победу Джо Байдена  на президентских выборах в США с воодушевлением отреагировали и немецкие политики, и СМИ. В Германии на администрацию будущего 46-го президента США возлагают большие надежды и ожидают, что со сменой руководства в Белом доме отношения между Америкой и Европой улучшатся, а трансатлантическое партнерство вновь укрепится.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) одной из первых среди лидеров зарубежных государств поздравила Байдена с победой на выборах президента США. Выступая в Берлине в понедельник, 9 ноября, она вновь призвала будущего президента США к тесному трансатлантическому партнерству. "Соединенные Штаты и Германия как часть ЕС должны сплотиться, чтобы преодолеть масштабные вызовы нашего времени", - сказала Меркель.

Ангела Меркель

Меркель видит в победе Байдена шанс для укрепления отношений между США и ЕС

При этом германский канцлер отметила, что ФРГ и Евросоюз осознают необходимость принятия на себя большей ответственности в "трансатлантическом партнерстве 21-го века". "Америка есть и останется нашим важнейшим союзником, однако она справедливо ожидает, что мы будем прилагать более энергичные усилия для обеспечения собственной безопасности и продвижения наших убеждений в мире", - заявила Меркель.

Хайко Маас: Изменится не все, но многое улучшится

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 9 ноября, выразил надежду, что при Байдене многое улучшится  - хотя изменится не все. Мас, в частности, ожидает, что Байден изменит тон дискуссии об увеличении Германией расходов на оборону до предусмотренных правилами НАТО двух процентов ВВП страны. Споры по этому поводу не прекратятся, но они будут вестись в другом тоне, нежели это происходило при Дональде Трампе, уверен глава немецкого МИДа.

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), в свою очередь, верит, что с победой Джо Байдена политика в сфере международной торговли "вернется в обычное русло". В интервью Deutschlandfunk он допустил, что с вступлением Байдена в должность президента США вернутся к более широкому многостороннему формату отношений и будут принимать меньше односторонних решений, чем это происходило при Трампе. Альтмайер также ожидает, что США вновь присоединятся к Парижскому соглашению по защите климата, поскольку это, по его словам, важно не только для экономики, но и для всей планеты.

Tagesschau: Не стоит видеть в Байдене спасителя Европы

"Самым радостным и благоприятным для Европы демократическим событием этого года" назвал победу на выборах Джо Байдена Ральф Зина (Ralph Sina) - политический обозреватель Tagesschau, ведущей информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. При этом он подчеркнул, что в будущем президенте США не стоит видеть "спасителя Европы" и надеяться, что девиз его политики  внезапно изменится с "Америка прежде всего"  на "Европа прежде всего". 

Американские солдаты в Германии на фоне флага США

С победой Байдена у дискуссии об увеличении ФРГ расходов на оборону, наверняка, изменится тон

"Конечно же, он будет так же резко реагировать, если трансатлантическое сальдо торгового баланса ЕС продолжит расти. И он не станет внезапно поздравлять Ангелу Меркель с завершением строительства газопровода "Северный поток - 2", по которому в Германию будет поступать еще больше российского газа. И, разумеется, Байден напомнит Евросоюзу, что оборона стоит денег", - не сомневается автор комментария "Символ надежды для ЕС"

И тем не менее, пишет далее немецкий журналист, все вышесказанное не отменяет того, что после четырех лет пребывания у власти Дональда Трампа - "противника ЕС, приверженца торговых войн и пропагандиста Brexit" - Джо Байден является обнадеживающим символом надежды для ЕС. Поскольку "будущий президент США знает, что только сильный Евросоюз принесет пользу Соединенным Штатам", - подытоживает комментатор Tagesschau.

FAZ: Европа должна взять на себя больше ответственности

Победа Байдена на выборах в США дает надежду, что многие спорные моменты, накопившиеся в отношениях между Америкой и ее международными партнерами, разъяснятся - "и одно это уже многого стоит", считает комментатор влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger). 

"Мало где испытали такое же огромное облегчение от исхода американских выборов, как в Европе, уже рисовавшей наихудшие сценарии в случае победы Дональда Трампа", - пишет журналист в комментарии "Воспользоваться шансом". Байден, по его словам, сторонник мультилатерализма, человек, понимающий важность альянсов для Америки, ценящий своих союзников и не унижающий их.

Франкенбергер уверен, что при Байдене атмосфера в трансатлантических отношениях США - как в НАТО, так и с ЕС - "прояснится, как после ураганного шторма: будь то вопрос оборонных расходов Германии, несбалансированный торговый баланс или отношения с Россией". 

Темы, служившие яблоком раздора между ЕС и США при Дональде Трампе, продолжает журналист, не растворятся в воздухе со сменой персонала в Белом доме. Но появилась возможность "противодействовать великому отчуждению". Однако же комментатор FAZ предупреждает, что для этого потребуется готовность европейской стороны. 

"Байдену нужны партнеры, которые не валятся при первом порыве ветра и не смотрят на своего старого покровителя снизу вверх; партнеры, которые реалистично оценивают свои силы", - считает Клаус-Дитер Франкенбергер. Победитель президентских выборов в США дает Европе надежду, но одновременно с этим требует от европейцев взять на себя больше ответственности, чем это, возможно, кому-то хотелось бы, пишет немецкий журналист. С победой Байдена у "Запада", под которым понимается союз демократий, появился новый шанс - и этот шанс ни в коем случае нельзя упустить, резюмирует автор комментария в FAZ.

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    Автор: Илья Коваль


 

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