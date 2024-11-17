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Трамп хочет наказать военных за вывод войск из Афганистана

Ольга Лебедева
17 ноября 2024 г.

По данным NBC News, команда Трампа готовит список военных, которые причастны к организации вывода войск США из Афганистана. Они могут быть привлечены к ответственности.

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Военнослужащие НАТО
Войска НАТО покинули Афганистан в 2021 годуФото: Vyacheslav Oseledkov/AFP/Getty Images

По информации NBC News, команда избранного президента США Дональда Трампа составляет список отставных и действующих военных, занимавшихся организацией вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. При этом также изучается возможность, могут ли они быть привлечены к ответственности военным судом, сообщил телеканал в воскресенье, 17 ноября,  со ссылкой на официальное лицо США и еще одного человека, знакомого с работой по составлению списка.

Как отмечается далее, рассматривается также возможность создания комиссии по расследованию вывода войск из Афганистана, которая среди прочего должна будет установить тех, кто был непосредственно вовлечен в принятие решений. К работе в этой комиссии может быть привлечен бывший заместитель помощника министра обороны США по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн, указывает телеканал со ссылкой на собеседников.

При этом команда Трампа изучает вопрос, можно ли предъявить этим военным обвинения, в том числе в госизмене. "Они относятся к этому очень серьезно", - указал один из собеседников телеканала. В команде Трампа NBC News не удалось получить комментарии по данному вопросу.

Вывод войск США из Афганистана

Администрацию нынешнего президента США Джо Байдена резко критиковали за то, как прошел вывод американских воск из Афганистана. Талибы захватили власть в стране в середине августа 2021 года - за две недели до окончания вывода войск США и их союзников. Созданная и вооруженная американцами афганская армия не оказала им никакого сопротивления. Вывод войск также был омрачен терактом исламистов в аэропорту Кабула, в результате которого были убиты 13 американских солдат и не менее 170 афганцев.

В 2023 году администрация Байдена подготовила секретный доклад, в котором обвинила предыдущий кабинет Дональда Трампа в серьезных упущениях, которые привели к хаотичному выводу американских войск из Афганистана.  В нем говорилось, что уходящая администрация Трампа определила лишь дату вывода, но не подготовила "никакого плана по его осуществлению".

 

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