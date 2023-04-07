Белый дом подготовил доклад о выводе войск из Афганистана

Вина за хаос в Афганистане возложена на администрацию Трампа, которая не подготовила план вывода войск США из страны и своими решениями "сильно ограничила" возможности Байдена принимать решения, говорится в докладе.

Администрация президента США Джо Байдена обвинила предыдущий кабинет Дональда Трампа в серьезных упущениях, которые привели к хаотичному выводу американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Уходящая администрация Трампа определила лишь дату вывода, но не подготовила "никакого плана по его осуществлению", говорится в кратком изложении секретного 12-страничного доклада, подготовленного различными спецслужбами под руководством Совета национальной безопасности, который Белый дом передал Конгрессу в четверг, 6 апреля.

Наиболее неблагоприятный баланс сил

Созданные Трампом условия "сильно ограничивали" возможности Байдена принимать решения о том, как будет осуществляться вывод войск. Предыдущего президента в докладе также обвиняют в создании максимально неблагоприятного баланса сил в Афганистане к моменту вывода американских войск. К приходу Байдена к власти талибы были в самой сильной военной позиции с 2001 года, и в то же время в стране находились лишь 2500 солдат США - меньше, чем когда-либо за этот период.

Причиной этого авторы документа называют заключенную в феврале 2020 года сделку Трампа с "Талибаном", согласно которой США должны были вывести всех солдат из Афганистана к маю 2021 года, а талибы обязались не атаковать подразделения США и их союзников. Вследствие этого американское военное присутствие в стране было резко сокращено. В результате Байдену пришлось передвинуть дату завершения вывода войск на 31 августа.

Госструктуры в "плохом состоянии"

Кроме того, государственные структуры, которые были необходимы для упорядоченного вывода американских войск из Афганистана, "после четырех лет запущенности, а в некоторых случаях и преднамеренного ухудшения", находились "в плохом состоянии", говорится в документе. Ни одна секретная служба не предвидела такого стремительного развала афганских вооруженных сил после натиска талибов, отмечается далее.

По мнению авторов доклада, "скорость и легкость", с которыми талибы захватили власть в стране после 20 лет присутствия США, "потративших более 2 триллионов долларов и создавших афганскую армию численностью 300 000 солдат", позволяют предположить, что только "постоянное и значительно более масштабное военное присутствие США" могло изменить развитие ситуации. Однако в итоге президент Байден "отказался посылать еще одно поколение американцев на войну, которая для Соединенных Штатов давно должна была закончиться".

Байдена резко критиковали за то, как прошел вывод американских воск из Афганистана. Талибы захватили власть в стране в середине августа 2021 года - за две недели до окончания вывода войск США и их союзников. Созданная и вооруженная американцами афганская армия не оказала им никакого сопротивления. Это было унижением для США, отстранивших талибов от власти после терактов 11 сентября 2001 года, подчеркивает агентство AFP. Вывод войск также был омрачен терактом исламистов в аэропорту Кабула, в результате которого были убиты 13 американских солдат и не менее 170 афганцев.

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