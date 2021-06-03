 Назван город с самым грязным воздухом в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.06.2021

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Культура и стиль жизни

Назван город с самым грязным воздухом в Германии

По данным Европейского агентства по окружающей среде, в ФРГ больше всего страдают от загрязнения воздуха жители Берлина. Хотя в масштабах ЕС ситуация в городе оценивается как сравнительно хорошая.

Вид на Берлин

Этот снимок сделан в столице Германии - Берлине

Жители Геттингена могут вздохнуть с облегчением: по сравнению со всеми остальными крупными городами Германии, здесь - самый чистый воздух. Об этом говорится в новом отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA), сообщает сайт Statista. А какова ситуация в других немецких мегаполисах? 

Где в Германии дышать хорошо? 

Эксперты EEA провели замеры на предмет содержания в воздухе мелкодисперсных частиц (то есть - микроскопической пыли) в 323 городах Европы, в том числе - в 52 городах Германии. Исследование проводилось в 2019 и 2020 годах.

Один из новых районов Гёттингена

Один из спальных районов Геттингена

Согласно данным проведенного анализа, в Германии самый низкий уровень концентрации частиц PM в атмосфере зафиксирован в нижнесаксонском Геттингене, где среднегодовое значение составило около 7,3 микрометра на кубический метр. В группу крупных немецких городов с хорошим качеством воздуха также попали Фрайбург, Дармштадт, Любек и Ганновер. 

Зато ситуация в столице Германии - Берлине - не такая радостная. Здесь концентрация частиц PM составила 13,1 микрометра на кубический метр. Это самый высокий уровень загрязнения воздуха по всей Германии. В рейтинге немецких городов с особенно загрязненным воздухом также оказались Гельзенкирхен, Пассау, Нюрнберг и Шпайер.

Где ситуация хуже, чем в Германии? 

Впрочем, в масштабах Европы ситуация в городах Германии оценивается как сравнительно хорошая. Так, в городе с самым грязным воздухом, каковым признан польский Новы-Сонч, среднегодовой показатель содержания частиц PM в атмосфере составил около 27,3 микрограмма на кубический метр - при общеевропейской границе нормы в 25 микрометров на кубический метр воздуха. 

На одной из площадей Умео

На одной из площадей Умео

Самым чистым в Европе воздух оказался в шведском Умео. Там в одном кубическом метре содержится всего 3,7 микрометра частиц PM. Хорошее качество воздуха зафиксировано также в расположенном на португальском острове Мадейра городе Фуншале, в столице Эстонии Таллине, в норвежском Бергене. 

Состояние воздуха в Европе

Как следует из отчета EEA, качество воздуха в Европе за последнее десятилетие значительно улучшилось - отчасти благодаря сокращению выбросов в транспортном и энергетическом секторах.

Частицы PM представляют наибольшую опасность для здоровья человека среди всех остальных загрязнителей воздуха, поскольку эта пыль оседает в легких и вызывает серьезные проблемы с органами дыхания и кровообращением.

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  • Дом Пурчеллера

    Альпийские горные приюты

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    Столовая - в Германии, санузел - в Австрии. Это убежище на высокогорной границе двух стран было построено в 1900 году. Незадолго до этого разбился известный австрийский альпинист Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller), покоривший за свою жизнь около 40 вершин высотой больше 4 тысяч метров. Альпийский приют назвали в его честь Домом Пурчеллера. Мест для ночлега здесь - более 50.

  • Берлинская хижина в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Берлинская хижина в Австрии

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  • Dreizinnenhütte в Сестенских Доломитах

    Альпийские горные приюты

    У Трех зубцов

    Три зубца - Drei Zinnen по-немецки и Tre Cime di Lavaredo по-итальянски, - почему эти три пика в Сестенских Доломитах называются именно так, не надо объяснять. Такое же название носит и гостиница, построенная на высоте 2438 метров. Здесь одновременно могут отдохнуть перед восхождением (или вместо него) более 100 человек одновременно.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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