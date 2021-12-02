Навальный выплатил штраф по делу о "клевете на ветерана"

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Назначенный оппозиционеру Навальному, признанному виновным в "клевете на ветерана войны Игната Артеменко", штраф в размере 850 тыс. рублей полностью оплачен.
Оппозиционный политик Алексей Навальный полностью выплатил штраф в размере 850 тыс. рублей, назначенный ему по делу о "клевете на ветерана войны Игната Артеменко". Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.
Дело о клевете против Навального возбудили в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в своем Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Снявшихся в ролике врачей, актеров, общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветераны Великой Отечественной войны Игната Артеменко, также снимавшегося в ролике. По их словам, сразу же после твита оппозиционера у ветеран диагностировали ишемическую болезнь сердца "на нервной почве".
В суде прокуратура потребовала для Навального 950 тысяч штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.
Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей.
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