 Навальный выплатил штраф по делу о ″клевете на ветерана″ | Новости из Германии о России | DW | 02.12.2021

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Россия

Навальный выплатил штраф по делу о "клевете на ветерана"

Назначенный оппозиционеру Навальному, признанному виновным в "клевете на ветерана войны Игната Артеменко", штраф в размере 850 тыс. рублей полностью оплачен.

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный полностью выплатил штраф в размере 850 тыс. рублей, назначенный ему по делу о "клевете на ветерана войны Игната Артеменко". Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

Назвал "предателями" и "холуями"

Дело о клевете против  Навального возбудили в середине июня 2020 года, после того как оппозиционер в своем Twitter прокомментировал агитационный ролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Снявшихся в ролике врачей, актеров, общественных деятелей оппозиционер назвал "людьми без совести", "продажными холуями" и "предателями". Заявление на Навального в правоохранительные органы написали родственники ветераны Великой Отечественной войны Игната Артеменко, также снимавшегося в ролике. По их словам, сразу же после твита оппозиционера у ветеран диагностировали ишемическую болезнь сердца "на нервной почве".

В суде прокуратура потребовала для  Навального 950 тысяч штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивали на оправдании политика и закрытии дела.

Суд признал оппозиционера виновным и оштрафовал на 850 тыс. рублей.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:22

Навальный считает дело о клевете на ветерана сфабрикованным и политически мотивированным

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