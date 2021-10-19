 Навальный опубликовал характеристику из учетной карточки ФСИН | Новости из Германии о России | DW | 19.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Навальный опубликовал характеристику из учетной карточки ФСИН

Алексей Навальный считает, что тюремным психологам удалось сформулировать "величайшее политическое напутствие" для всех, кто "стремится к Прекрасной России Будущего".

Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Алексей Навальный в суде (Фото из архива)

Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный выложил в сеть заведенную на него ориентировку и учетную карточку ФСИН. Они появились во вторник, 19 октября, в Instagram, ведущемся от имени политика.

Как указано в посте, тюремным психологам удалось сформулировать "величайшее политическое напутствие" для всех, кто "стремится к Прекрасной России Будущего". Оно содержится в психологическом портрете политика. "Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого - говорить с людьми, быть понятными и искренними", - отмечается в тексте.

Преследование Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". 

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд позже смягчил приговор. С учетом отсиженного домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии около 2,5 года.

Во время нахождения в СИЗО "Матросская тишина" политика поставили на профилактический учет как склонного к побегу. В начале октября это решение было отменено, одновременно Навального поставили на учет как экстремиста и как террориста. 

В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального, а также ряда его ближайших сторонников.

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 04:09

На что способен Навальный, находясь в тюрьме, и готова ли оппозиция противостоять Путину? (26.08.2021)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Год спустя после отравления Навального: как изменилась Россия (20.08.2021)  

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России  

Реклама

Самые читаемые

Белорусские врачи, бежавшие от репрессий, принимают в Вильнюсе  

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО  

Ловушка верительных грамот. Что делать ЕС с ротацией послов в Беларуси  