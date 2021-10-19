Навальный опубликовал характеристику из учетной карточки ФСИН

Алексей Навальный считает, что тюремным психологам удалось сформулировать "величайшее политическое напутствие" для всех, кто "стремится к Прекрасной России Будущего".
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный выложил в сеть заведенную на него ориентировку и учетную карточку ФСИН. Они появились во вторник, 19 октября, в Instagram, ведущемся от имени политика.
Как указано в посте, тюремным психологам удалось сформулировать "величайшее политическое напутствие" для всех, кто "стремится к Прекрасной России Будущего". Оно содержится в психологическом портрете политика. "Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого - говорить с людьми, быть понятными и искренними", - отмечается в тексте.
Алексей Навальный в январе 2021 года был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок".
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Позже суд позже смягчил приговор. С учетом отсиженного домашнего ареста оппозиционер проведет в колонии около 2,5 года.
Во время нахождения в СИЗО "Матросская тишина" политика поставили на профилактический учет как склонного к побегу. В начале октября это решение было отменено, одновременно Навального поставили на учет как экстремиста и как террориста.
В настоящее время Следственный комитет России расследует еще несколько дел в отношении Навального, а также ряда его ближайших сторонников.
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