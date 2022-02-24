Навальный: Война с Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан РФ

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что он - против войны России с Украиной. Такое мнение политик высказал в четверг, 24 февраля, в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где идет суд по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"Считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики", - отметил он.

По словам политика, война приведет к огромному количеству жертв, разрушенным судьбам и продолжению "линии на обнищание граждан России".

CNN: 50% россиян считают правильным примение силы, чтобы помешать Киеву вступить в НАТО

Между тем телеканал CNN 23 февраля обнародовал результаты опроса, из которого следует, что 50 процентов респондентов в РФ считают правильной ситуацию, при котрой Москва применила бы военную силу, чтобы помешать Киеву вступить в НАТО. Еще 25 процентов заявили, что воспринимают подобный сценарий как неправильный, и 25 процентов - не определились.

Говоря о применении военной силы против Украины с целью присоединения ее к России, 43% опрошенных россиян признали, что это будет неправильным, 36%, напротив, оценили этот шаг как правильный.

Как следует из исследования, 64% россиян считают русских и украинцев одним народом. Не согласны с этим утверждением 26% респондентов.

Опрос проводился Savanta ComRes онлайн по заказу CNN, в нем приняли участие 1021 человек в России в возрасте от 18 и старше в период с 7 по 15 февраля.

Как следует из другого исследования, выполненного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в поддержку признания "ЛНР" и "ДНР" и заключения Россией договора о взаимной обороне высказались 73-78% опрошенных, против - 14-16%.

"Левада-Центр" в свою очередь по итогам еще одного исследования передал, что 45% россиян поддерживают признание сепаратистских республик Донбасса, а 40% выступают против.

Новое дело в отношении Навального

Новое уголовное дело в отношении Алексея Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

"Спецоперация в Донбассе"

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские "ДНР" и "ЛНР". Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой было сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.

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