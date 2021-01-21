Навальный популярнее президента: фильм ФБК vs. инаугурация Байдена

Расследование ФБК Алексея Навального о "дворце Путина" за два дня набрало более 40 млн просмотров в YouTube. Даже инаугурации Джо Байдена такая популярность не снилась, уверен Сергей Елкин.
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