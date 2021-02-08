Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента

Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
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Кремль вновь намерен отвлечь российскую общественность дискуссиями о далеком прошлом, чтобы не говорить о протестах и экономике, считает Константин Эггерт.
Прокурор заявила, что Навальный оклеветал ветерана, и потребовала для оппозиционера 950 тысяч штрафа и 3,5 года колонии. Адвокаты настаивают на оправдании политика и закрытии дела.