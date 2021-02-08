Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента

Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе

Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.