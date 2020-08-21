 Навального разрешили транспортировать в другую больницу | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Навального разрешили транспортировать в другую больницу

Главврач омской больницы заявил, что не возражает против перевода Навального в другой стационар, который укажут его родственники.

Главврач больницы БСМП-1 Александр Мураховский

Главврач больницы БСМП-1 Александр Мураховский

Российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в коме в больнице БСМП-1 в Омске, разрешили транспортировать на лечение в Берлин. Об этом сообщает вечером в пятницу, 21 августа, омское онлайн-издание "Город 55"со ссылкой на главврача больницы Александра Мураховского.

"Бригада (немецких врачей, прибывших в ночь на 21 августа в Омск, чтобы забрать Навального на лечение в ФРГ. - Ред.) посчитала пациента транспортабельным, возможным к перевозке. Они гарантировали, что довезут его к указанному месту назначения", - цитирует издание Мураховского. "Наблюдения пациента в течение некоторого времени стабильно, и, имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - добавил главврач омской больницы.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил, что в ЕСПЧ подтвердили получение жалобы соратников Алексея Навального за запрет на его транспортировку для лечения за границей, а пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш написала на своей странице в Twitter, что "переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки". "Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевести", - добавила она.

Немецкие врачи, прилетевшие минувшей ночью в Омск, чтобы увезти российского политика Алексея Навального на лечение в Берлин, считают, что он находится в достаточно хорошем состоянии для транспортировки по воздуху. Об этом  21 августа заявили в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за Навальным из Германии в Россию.

Смотрите также:

  • Преследования Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Плата за критику

    Быть в оппозиции к власти в России - дело непростое. В особенности, когда организация мирных протестов находится вне закона, а обнародование фактов коррупции чревато преследованием разоблачителей.

  • Уголовное преследование Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Из блогеров - в уголовники

    "От сумы и тюрьмы не зарекайся". Эта старая пословица как никогда актуальна не только для Навального, но и для других российских оппозиционеров, считающих, что власть в РФ пора менять. За такие убеждения можно потерять не только политический капитал, но и свободу.

  • Преследования сторонников Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Наказание за политическую активность

    От властей достается не только самому Навальному, но и тысячам его сторонников по всей России. В 2017 году резко ужесточилось давление на тех, кто по призыву оппозиционера выходит на акции протеста и выступает за его участие в выборах президента в 2018 году.

  • Фильмы ФБК

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    О коррупции наглядно

    Объекты расследований созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией - ближний круг президента России. Фильмы ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и океанских яхтах высоких чиновников и их детей привлекли внимание миллионов россиян.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 29:00

Протесты в Беларуси и Навальный в реанимации. DW Новости

Контекст

Экс-министр юстиции ФРГ о Навальном: Многое указывает на отравление

Бывший министр юстиции Германии Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер лично встречалась с Алексеем Навальным. В интервью DW она рассказала, что думает о возможном отравлении оппозиционера.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Он вам не Димон": скандальный фильм и вердикт суда главе ФБК Навального. DW Новости  

Алексей Навальный в коме: где его будут лечить?  

Реклама

Самые читаемые

Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе  

Жданов: В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд  

Советник Трампа рассказал о реакции США на госпитализацию Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно