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НАТО планирует создать должность спецпосланника в Украине

Сергей Ромашенко
8 июня 2024 г.

Должность "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине могут представить уже на саммите альянса в июле. Спецпосланник будет координировать помощь союзников, в том числе военную.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

НАТО планирует учредить должность своего специального посланника в Украине, сообщило в пятницу, 7 июня, издание Foreign Policy со ссылкой на источники. По их словам, пост "старшего гражданского представителя" Североатлантического альянса в Украине может быть представлен уже на юбилейном саммите блока в июле. Спецпосланник будет координировать помощь Украине, в том числе военную, от союзников.

Как отмечают собеседники Foreign Policy, такой шаг позволит НАТО отправить политические сигналы и Украине, и России. Некоторые представители альянса называют назначение спецпосланника еще одним шагом в поддержке Украины, другие - "утешительным призом" для страны, стремящейся вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что США и Германия, опасаясь разрастания конфликта с Россией,выступили против приглашения Украины в НАТО в этом году. Турция призывала соблюдать осторожность, чтобы координация военной помощи Киеву не создавала впечатления, что союзники стали активнее участвовать в конфликте.

Часть широкого пакеты мер по поддержке Украины

Назначение спецпосланника НАТО обсуждается как часть широкого пакета мер поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией. Еще одной его частью могло бы стать создание фонда помощи Украине в размере 100 млрд сроком на пять лет, но союзники по альянсу не поддержали соответствующую инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщило агентство Bloomberg.

Теперь Столтенберг настаивает на сохранении текущих взносов членов альянса на общую сумму 43 млрд долларов. Половину суммы должны предоставить США. В НАТО надеются, что это сделает уровень поддержки более предсказуемым для Киева, особенно в свете предстоящих в ноябре президентских выборов в США.

Данное предложение пользуется широкой поддержкой среди стран НАТО. Под вопросом лишь позиция Венгрии, которая просит дать ей возможность отказаться от расширения помощи Украине.

 

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