НАТО ограничит доступ дипломатов Беларуси в ее штаб-квартиру

НАТО ограничивает доступ в свою штаб-квартиру в Брюсселе ряду белорусских официальных лиц в свете перехвата Минском лайнера Ryanair. Об этом решении сообщил в понедельник, 31 мая, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он объяснил позицию НАТО мерами безопасности.
По сведениям агентства АFР, ограничения коснутся пяти человек, включая постоянного представителя Беларуси при НАТО Александра Михневича. Все пятеро по-прежнему смогут приходить в штаб-квартиру альянса в бельгийской столице, но лишь в качестве посетителей и в сопровождении натовских сотрудников, тем самым они будут лишены доступа к ряду помещений.
Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС
Белорусские власти 23 мая вынудили самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершить посадку в Минске, заявив, что лайнер заминирован. При этом для сопровождения гражданского борта в небо подняли истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух". После посадки в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега.
Инцидент с лайнером Ryanair стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.
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Автор: Александра Елкина