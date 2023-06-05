Война, день 467-й: ВСУ наступают на некоторых направлениях

Киев утверждает, что РФ распространяет дезинформацию о контрнаступлении ВСУ, однако признал, что оно ведется на некоторых участках. В России по радио звучало фейковое объявление Путина о военном положении.

На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 5 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Заявление Москвы о контрнаступлении ВСУ

В ночь на 5 июня Минобороны РФ заявило, что Украина с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках на Южнодонецком направлении. Утверждается, что на одном из передовых пунктов управления находился начальник Генштаба Валерий Герасимов. По данным российского военного ведомства, ВСУ ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения; в наступлении были задействованы шесть механизированных и два танковых батальона.

При этом Минобороны РФ утверждает, что попытка наступления ВСУ была сорвана, а украинские военные понесли значительные потери. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, украинские потери на этом направлении составили за сутки до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронемашин, а также 14 автомобилей.

Член "администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после "попытки прорыва" ВСУ в районе Времевского выступа, ситуация в регионе тревожная, но контролируемая.

Киев признал наступление ВСУ на "некоторых направлениях"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев "с определенным недоумением" наблюдает за заявлениями России о начале крупномасштабного наступления ВСУ возле Угледара. "Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого "еще нет", - написал он в Twitter.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, россияне "активно запускают информацию о начале контрнаступления Украины", чтобы отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении, однако на некоторых направлениях ВСУ действительно перешли в наступление. Замминистра указала, что эти "контрнаступательные действия" являются составной частью "оборонительной операции". Маляр написала в Telegram, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление: "Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты".

Продвижение украинских войск под Бахмутом

Бои под Бахмутом​​​​​​ Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service/REUTERS

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также сообщил о продвижении близ Бахмута. По его словам, танки 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили позицию россиян в ходе штурма на Бахмутском направлении.

Создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что российские войска потеряли контроль над частью села Берховка к северо-западу от Бахмута.

Обстрелы украинских городов

Минувшей ночью российские войска два раза обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии; повреждены церковь и частное предприятие, побиты 9 жилых домов, хозяйственная постройка и ЛЭП, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, над территорией области сбит ударный беспилотник Shahed.

Ночью и утром войска РФ массированно обстреляли жилые кварталы Херсона из РСЗО и запрещенными зажигательными боеприпасами. Повреждены два десятка жилых домов, гаражи, автомобили, два образовательных учреждения, сообщила Херсонская ОВА. Также было обстреляно одно из медицинских учреждений, на момент атаки в нем находились 135 пациентов и 44 медика, в больнице выбиты окна и двери. В результате обстрелов пострадала 47-летняя женщина.

В ходе бомбовых ударов по центру Торецка Донецкой области с использованием ФАБ-250 две женщины и один мужчина получили осколочные ранения, сообщил офис генерального прокурора Украины. Повреждены помещения банка, учебное заведение, административное здание, многоэтажные дома.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершили 30 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, говорится в вечерней оперативной сводке.

В Киевской городской военной администрации подсчитали, что с 1 по 31 мая российские войска атаковали Киев с воздуха 17 раз; силы ПВО уничтожили семь аэробаллистических ракет "Кинжал" и 13 баллистических ракет "Искандер". Кроме того, над украинской столицей были сбиты 65 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр" и 169 дронов Shahed. "Ни один город ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми, аэробаллистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА", - отметили в КГВА.

За май Россия запустила против Украины более 300 иранских дронов, указывает министерство обороны Великобритании, отмечая, что это были наиболее интенсивные до сих пор российские атаки с помощью беспилотников. В Лондоне это объясняют стремлением Москвы заставить Киев применить ценные ракеты ПВО. При этом в ежедневном аналитическом отчете говорится, что Украина нейтрализовала не менее 90 процентов прилетающих БПЛА в основном в помощью своих более старых и менее дорогостоящих средств ПВО и с помощью электронных помех.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил о критической ситуации с бомбоубежищами в Киеве. Половина из проверенных укрытий не готова принимать людей, написал он в Telegram по результатам двух дней работы комиссии по ревизии столичных бомбоубежищ и проверки трети из них. Проверка проводится после того как в ночь на 1 июня в Киеве в результате ракетной атаки РФ погибли две женщины и ребенок, которые пытались попасть в укрытие в Деснянском районе, но не смогли из-за закрытых дверей.

В эфире нескольких радиостанций, вещающих на Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области, 5 июня прозвучало стилизованное под обращение президента РФ сообщение о "вторжении украинских войск", о введенном в связи с этим в нескольких областях России "военном положении" и о "всеобщей мобилизации". Диктор, чей голос и интонация напоминали голос Путина, призвал жителей трех регионов "эвакуироваться вглубь России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что такого обращения Путина не было, а представители местных властей заявили, что речь идет "о взломе радиочастот", цель которого - "посеять панику".

Обстрелы Белгородской области

ВСУ выпустили по Новой Таволжанке Белгородской области за минувшую ночь и раннее утро более 70 ракет из рекативных систем залпового огня "Град", заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании. Кроме того, по его словам, с полуночи до 08.30 утра город Шебекино был свыше 15 раз обстрелян из ствольной артиллерии.

По данным Telegram-канала Baza, воюющие на стороне Украины добровольцы, атаковавшие накануне приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, попали в него водным путем. Около 20 человек пересекли реку Северский Донец на трех плавсредствах и высадились на пляже, затем заняли три дома, отмечает издание. В результате боевых действий они были вытеснены на территорию Украины, сообщает Baza.

Российские власти так и не приняли решения, как реагировать на рейды формирований, воюющих на стороне Украины, в приграничные с Украиной российские регионы. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW). В частности, действия губернатора Белгородской области указывают на то, что он не координирует свои действия с Минобороны РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что за прошедшую неделю значительно увеличилась интенсивность использования украинскими военными беспилотных летательных аппаратов. "У нас развернуты рубежи радиоэлектронной борьбы, в достаточном количестве закуплены противодроновые ружья", - заявил глава региона на оперативном совещании областного правительства. Губернатор поблагодарил жителей области, которые активно сообщают об обнаруженных дронах. За прошедшую неделю украинские беспилотники несколько раз атаковали территорию Курской области, напоминает "Интерфакс".

Инциденты на российской территории

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении двух дронов на территории региона - на 299-м км и на 283-м км (Думиничи) автодороги М3 "Украина" (Жиздра). По его словам, детонации не произошло.

В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, не уточнив, о каком объекте идет речь. По предварительным данным, причиной стал сброс взрывного устройства с беспилотника. Никто не пострадал, энергоснабжение не нарушено.

В Нижнем Новгороде загорелся завод крепежных изделий "Красная Этна", сообщают Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и местные СМИ. По данным издания Newsnn.ru, крупный пожар произошел внутри цеха по переработке пластика, его площадь составляет 200 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать.

Для осуществления диверсий против российских объектов Украина создала сеть агентов и сочувствующих внутри России, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак, передает CNN со ссылкой на несколько человек, знакомых с данными американской разведки. Официальные лица в США считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили и атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив дроны с территории РФ.

Telegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина опубликовал видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным и признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК "Вагнер" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.

Поставки иранских боеприпасов России

Иран продавал России боеприпасы для войны в Украине. Источник в спецслужбах передал медиакомпании Sky News контракт, подтверждающий этот факт. Если документ на 16 страницах, датированный 14 сентября 2022 года, является подлинным, то, судя по всему, речь идет об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет разного размера на сумму чуть более 1 млн долларов США. Sky News не смог самостоятельно проверить подлинность документов. Однако источник издания в спецслужбах уверен, что этот контракт подлинный.

Киев 5-6 июня посетит итальянский кардинал Маттео Цуппи, которому папа римский Франциск поручил начать миротворческую миссию с целью прекращения войны в Украине, сообщил Ватикан.

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