Население ФРГ оказалось меньше, чем предполагалось

Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель.

Численность населения Германии оказалась меньше, чем предполагалось ранее. Согласно данным последней переписи , которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек - примерно на 1,6 процента меньше, чем цифра, которую называло в январе в своей оценке Федеральное статистическое ведомство: 84,7 млн.

Наибольшее расхождение между ожидавшимся числом жителей и реальным оказалось в Кельне - 5,6 процента, тем не менее этот город на западе Германии остается миллионником. А самое меньшее отклонение в показателях численности населения среди крупных городов зафиксировано в Мюнхене - там на момент проведения переписи в мае 2022 года проживало на два процента меньше жителей, чем рассчитывали статистики.

Только в федеральных землях Бремен и Саар численность населения в мае 2022 года была больше, чем предполагалось ранее - соответственно на 1,9 и 1,8 процента.

Меньше иностранцев, чем ожидалось

Подавляющее большинство случаев отклонения реальных показателей от оценочных - 71 процент - касается проживающих в Германии иностранцев. По данным переписи 2022 года, на 15 мая 2022 года в стране проживало около 10,9 миллиона иностранных граждан - почти на 1 миллион меньше, чем говорилось в оценке Федерального статистического ведомства. Одной из причин называется то, что некоторые иностранцы не снимаются с регистрации в Германии, например, если, выйдя на пенсию, уезжают за границу.

В то же время за 11 лет, прошедших к 2022 году после предыдущей переписи 2011 года, общее население ФРГ, согласно новым данным, выросло примерно на 2,5 миллиона человек. Следующая перепись запланирована в Германии на 2031 год.