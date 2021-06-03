 NASA представило две миссии по изучению Венеры | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2021

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Мир

NASA представило две миссии по изучению Венеры

Задача миссии DAVINCI+ - исследование атмосферы Венеры, а VERITAS - картирование поверхности. NASA выделило на подготовку каждой миссии по 500 млн долларов. Обе запланированы на 2028-2030 годы.

Венера, фотография NASA

Венера на фотографии NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры. Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов (в пересчете - 410 млн евро). Обе запланированы на 2028-2030 годы.

В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.

История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата "Маринер-2" в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал "Магеллан", запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.

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    Автор: Максим Нелюбин


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