NASA представило две миссии по изучению Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало две миссии для исследования Венеры. Их цель - понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала "миром, похожим на ад", имея множество характеристик, подобным земным, говорится в заявлении NASA, обнародованном в среду, 2 июня. На подготовку каждой миссии выделены около 500 млн долларов (в пересчете - 410 млн евро). Обе запланированы на 2028-2030 годы.
В рамках миссии DAVINCI+ эксперты намерены исследовать атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа и азота, а также определить возможное существование на Венере океанов в прошлом. А миссия VERITAS будет связана с картированием венерианской поверхности. В ее рамках NASA рассчитывает изучить геологическую историю Венеры и понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.
История исследования Венеры Соединенными Штатами началась с отправки космического аппарата "Маринер-2" в 1962 году. Последним американским аппаратом, чья миссия заключалась в изучении второй по удаленности от Солнца планеты, стал "Магеллан", запущенный в 1989 году с целью подробного картографирования венерианской поверхности.
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Автор: Максим Нелюбин