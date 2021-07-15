Напряженность вокруг Украины: почему Си Цзиньпин не хочет войны

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Глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Вот только возможное вторжение РФ в Украину может испортить праздник, полагает Сергей Елкин.
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