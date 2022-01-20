 Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2022

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Мир

Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции

По словам президента США, Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены в случае военного вторжения России в Украину.

Джозеф Байден, президент США

Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден предупредил, что Россия заплатит "высокую цену", если пойдет на военное вторжение в Украину. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 19 января, в Белом доме на пресс-конференции, посвященной годовщине с его вступления в должность.

"Россия будет привлечена к ответственности в случае вторжения", и масштаб ответа зависит от того, что "она сделает", подчеркнул Байден. "Одно дело, если это будет незначительное вмешательство, и нам в итоге придется спорить о том, что предпринимать, а что не делать", - отметил он. "Однако если они (российская сторона. - Ред.) действительно сделают то, что на что способны... Это будет катастрофой для России, если они продолжат вторжение в Украину", - предупредил американский лидер.

"Банки РФ не смогут осуществлять операции с долларами"

По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены, если он пойдет на этот шаг.

Джозеф Байден предостерег, что речь будет идти о "жестких экономических последствиях". "Их (российской стороны - Ред.) банки не смогут осуществлять операции с долларами", - заявил он.

Американский лидер добавил, что ответ последует и в том случае, если Москва "продолжит задействовать" свои кибервозможности. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Байден признал, что среди союзников по НАТО пока нет единого мнения о том, как реагировать, если со стороны Кремля будет иметь место "незначительное вмешательство". На этот счет между партнерами "есть разногласия", констатировал глава администрации США.

Новость дополняется. 

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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