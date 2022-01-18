Госсекретарь США Блинкен вскоре посетит Киев и Берлин

Госсекретарь США Энтони Блинкен на текущей неделе посетит Киев и Берлин с целью урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщил во вторник, 18 января, представитель американского внешнеполитического ведомства. На 19 января запланирована встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. Одна из ее целей - подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, Энтони Блинкен встретится с сотрудниками посольства США в Киеве, чтобы обсудить планы на случай дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.
Спустя сутки глава внешнеполитического ведомства США проведет в Берлине переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Кроме того, согласно сообщению Госдепартамента США, Блинкен встретится с представителями Германии, Франции и Великобритании, чтобы выработать общую позицию в конфликте вокруг Украины. По сообщениям СМИ, будут обсуждаться возможные санкции в ответ на новую агрессию России против Украины, в том числе штрафные меры в отношении крупных российских банков.
В настоящее время ряд стран, включая Германию, пытаются добиться деэскалации российско-украинского конфликта. Анналена Бербок 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно.
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