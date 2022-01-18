 Госсекретарь США Блинкен вскоре посетит Киев и Берлин | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2022

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Европа

Госсекретарь США Блинкен вскоре посетит Киев и Берлин

Энтон Блинкен встретится с украинскими и европейскими политиками, чтобы попытаться выработать общую позицию в конфликте вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен на текущей неделе посетит Киев и Берлин с целью урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщил во вторник, 18 января, представитель американского внешнеполитического ведомства. На 19 января запланирована встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой. Одна из ее целей - подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Кроме того, Энтони Блинкен встретится с сотрудниками посольства США в Киеве, чтобы обсудить планы на случай дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.

Спустя сутки глава внешнеполитического ведомства США проведет в Берлине переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Кроме того, согласно сообщению Госдепартамента США, Блинкен встретится с представителями Германии, Франции и Великобритании, чтобы выработать общую позицию в конфликте вокруг Украины. По сообщениям СМИ, будут обсуждаться возможные санкции в ответ на новую агрессию России против Украины, в том числе штрафные меры в отношении крупных российских банков.

В настоящее время ряд стран, включая Германию, пытаются добиться деэскалации российско-украинского конфликта. Анналена Бербок 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым. На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно.

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  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


 

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