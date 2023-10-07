Нападение ХАМАС на Израиль

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.

Боевики радикального исламистского движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, нанесли неожиданный удар по израильской территории утром 7 октября 2023 года. После серии ракетных ударов сотни участников группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

С осуждением атак ХАМАС выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН. Подробнее о событиях в Израиле и о последствиях нападения ХАМАС - в досье DW.