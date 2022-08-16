Наезд на прохожих в Трире: водитель получил пожизненный срок

В земельном суде в немецком городе Трире во вторник, 16, августа завершился процесс по делу об умышленном наезде на прохожих в пешеходной зоне, совершенном в декабре 2020 года. 52-летний мужчина приговорен к максимальной мере наказания - пожизненному лишению свободы - за множественные убийства и покушения на убийство.

Суд также установил особую тяжесть вины и распорядился направить мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу закрытого типа. При этом суд счел доказанным, что обвиняемый намеренно заехал в пешеходную зону на внедорожнике на большой скорости с целью убить или ранить как можно больше людей.

Пять жертв и десятки пострадавших

В результате наезда погибли двухмесячный ребенок, его 45-летний отец, а также женщины 25, 52 и 73 лет. Многие прохожие получили травмы, из них 14 - тяжкие. Около 300 свидетелям преступления понадобилась помощь психологов. Прокуратура обвинила водителя, совершившего наезд, в убийстве пяти человек и покушении на убийство еще в 18 случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений.

Процесс начался 19 августа 2021 года. В ходе почти 40 заседаний были опрошены десятки свидетелей, рассказывавших о травматических переживаниях. Обвиняемый во время всего процесса хранил молчание. Согласно результатам психиатрической экспертизы, он страдает от параноидной шизофрении, сопровождаемой причудливыми галлюцинациями. По данным обвинения, на момент преступления мужчина - безработный уроженец Трира, одинокий гражданин Германии без постоянного места жительства - испытывал сильное разочарование обстоятельствами своей жизни.

Преступление в центре Трира

1 декабря 2020 года автомобиль-внедорожник заехал в пешеходную зону Трира у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, двигаясь зигзагом и совершая "беспорядочные" наезды на пешеходов. При задержании водитель оказал сопротивление.

По данным полиции, в момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,4 промилле алкоголя. В то время у него не было постоянного места жительства, несколько предыдущих дней он провел в своем автомобиле. По словам бургомистра Трира Вольфрама Ляйбе (Wolfram Leibe), это был самый трагичный день в городе после Второй мировой войны.

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