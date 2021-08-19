 В Германии начался процесс по делу о наезде на прохожих в Трире | Новости из Германии о Германии | DW | 19.08.2021

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Германия

В Германии начался процесс по делу о наезде на прохожих в Трире

Земельный суд в Трире рассматривает дело 51-летнего безработного, который в декабре 2020 года, предположительно, совершил наезд на пешеходов в центре города, убив пять человек.

Обвиняемый на первом заседании суда в Трире

Обвиняемый на первом заседании суда в Трире

В земельном суде в Трире начался процесс по делу об умышленном наезде на прохожих в пешеходной зоне, который был совершен в декабре 2020 года. На первом заседании в четверг, 19 августа, прокурор Эрик Замель (Eric Samel) зачитал текст обвинения в убийстве пяти человек и попытке убийства в 18 случаях.

Обвиняемый - 51-летний безработный, одинокий гражданин Германии без постоянного места жительства. Как заявил на суде прокурор, обвиняемый намеренно заехал в пешеходную зону на внедорожнике на большой скорости с целью убить как можно больше людей, используя автомобиль в качестве оружия в отношении безоружных и ничего не подозревающих людей. При этом предполагаемый преступник, по всей видимости, испытывал сильное разочарование в связи с обстоятельствами своей жизни и "общую ненависть к обществу", указывается далее в обвинении.

Пять жертв и десятки пострадавших

В результате наезда были убиты двухмесячный ребенок, его 45-летний отец и три женщины 25, 52 и 73 лет. Большое число прохожих получили ранения, из них 14 были тяжело травмированы, около 300 свидетелям преступления понадобилась помощь психологов. Обвиняемый отказался от выступления на заседании. Согласно предварительной оценке психиатра, он страдает психозом.

Процесс, предположительно, будет продолжаться до конца января 2022 года, назначены 26 заседаний. Будет опрошен 291 свидетель обвинения. Следующее заседания состоится 3 сентября. Судебный процесс проходит при повышенных мерах безопасности, обвиняемый присутствует на заседаниях за пуленепробиваемым стеклом.

Преступление в центре Трира

1 декабря 2020 года внедорожник заехал в пешеходную зону Трира у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, двигаясь зигзагом и совершая "беспорядочные" наезды на пешеходов. При задержании предполагаемый преступник оказал сопротивление. Им оказался уроженец Трира, проживший большую часть жизни в регионе Трир-Саарбург.

По данным полиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя. В последнее время у него не было постоянного места жительства, несколько последних дней он провел в своем автомобиле. По словам бургомистра Трира Вольфрама Ляйбе (Wolfram Leibe), это был самый трагичный день в городе после Второй мировой войны. 

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