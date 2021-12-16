В ФРГ водитель получил пожизненный срок за наезд на участников карнавала

Спустя почти два года после наезда автомобиля на карнавальное шествие в западногерманском городке Фолькмарзен, в результате которого пострадали около 90 человек, суд в Касселе в четверг, 16 декабря, назначил максимальное наказание обвиняемому водителю - пожизненное заключение. 31-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство 89 человек, причинении опасных телесных повреждений в 88 случаях и опасном вмешательстве в дорожное движение.

Одновременно суд констатировал особую тяжесть вины водителя, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы. Таким образом, суд счел доказанным, что Морис П. 24 февраля 2020 года умышленно направил свой автомобиль на группу участников карнавала в Фолькмарзене на севере федеральной земли Гессен. Среди пострадавших было много детей.

Мотивы неизвестны

Сам обвиняемый на протяжении всего процесса хранил молчание, его мотивы до сих пор неизвестны.

Согласно результатам психиатрической экспертизы, преступление могло быть связано с серьезным расстройством личности. Мужчина страдает от расстройства нарциссического, шизофренического и параноидального спектра. Однако эксперты не нашли оснований для помещения его в психиатрическую клинику.

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