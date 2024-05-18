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Над зданием Рейхстага в Берлине запускали дрон с флагом РФ

Алексей Волошинов
18 мая 2024 г.

Местная полиция сообщила, что флаг РФ в небо над Берлином с помощью дрона поднял некий Иван Т. из Потсдама.

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Здание Рейхстага в Берлине (фото из архива)
Здание Рейхстага в Берлине (фото из архива)Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Дрон с прикрепленным к нему флагом России был замечен над зданием Рейхстага в Берлине 9 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила берлинская полиция. По данным правоохранителей, к дрону были также привязаны четыре георгиевские ленточки. Личность пилота установлена - им оказался 41-летний уроженец Украины Иван Т. из Потсдама.

Вокруг здания Рейхстага действует бесполетная зона

Вокруг здания Рейхстана, расположенного в центре Берлина, действует бесполетная зона радиусом 5,6 километра. Таким образом, пилот дрона нарушил закон о воздушном движении. За это ему могут грозить юридические последствия.

Кроме того, 9 мая в Берлине было запрещено носить и выставлять на мемориалах флаги с российской символикой, военную униформу, знаки отличия (в том числе георгиевские ленточки), а также буквы V и Z.

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