Над зданием Рейхстага в Берлине запускали дрон с флагом РФ

Местная полиция сообщила, что флаг РФ в небо над Берлином с помощью дрона поднял некий Иван Т. из Потсдама.

Дрон с прикрепленным к нему флагом России был замечен над зданием Рейхстага в Берлине 9 мая. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила берлинская полиция. По данным правоохранителей, к дрону были также привязаны четыре георгиевские ленточки. Личность пилота установлена - им оказался 41-летний уроженец Украины Иван Т. из Потсдама.

Вокруг здания Рейхстага действует бесполетная зона

Вокруг здания Рейхстана, расположенного в центре Берлина, действует бесполетная зона радиусом 5,6 километра. Таким образом, пилот дрона нарушил закон о воздушном движении. За это ему могут грозить юридические последствия.

Кроме того, 9 мая в Берлине было запрещено носить и выставлять на мемориалах флаги с российской символикой, военную униформу, знаки отличия (в том числе георгиевские ленточки), а также буквы V и Z.