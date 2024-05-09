9 мая в Берлине. Одну войну вспоминали, а о другой спорили

Многие русскоязычные жители Берлина традиционно отмечают 9 мая у мемориалов советским воинам. Как в немецкой столице в этом году прошли памятные акции - в репортаже DW.

Многие живущие в Берлине, в том числе россияне, каждый год отмечают День Победы - 9 мая в Трептов-парке, что на востоке немецкой столицы, а также у мемориала в Тиргартене, который находится в центре города. Уже третий год мероприятия по случаю 9 мая омрачены войной России против Украины, а в противостояние живущих в Берлине сторонников российского вторжения и его противников, приходится вмешиваться полицейским. В этом году все это происходит на фоне запрета берлинской полицией российской символики возле советских памятников.

Под знаком войны в Украине

"Стоит там украинский флаг показывает. Ему можно, а нам нельзя?", - возмущается одетая в цвета российского триколора женщина, еще не дойдя до мемориала советским солдатам в Трептов-парке. Мужчина с флагом, на которого она показывает, впрочем, немец. Он общается с прохожими на немецком. Поняв, что перед ней не украинец, женщина отмахивается и идет дальше. Среди пришедших сегодня в Трептов-парк русскоязычных жителей Берлина, много тех поддерживают политику Владимира Путина. Что, вовсе не означает, что в Берлине и во всей Германии таковых большинство.

В этом году, как и в предыдущие два года после начала вторжения России в Украину, полиция Берлина запретила возле советских памятников российскую символику, флаги, униформу, ордена и символы, прославляющие войну России против Украины. Георгиевские ленточки, правда, фактически были разрешены - по крайней мере, до отъезда российской официальной делегации. Их можно было вешать и на цветы, уточнил DW полицейский на входе. Между тем в течение дня полиция конфисковала несколько флагов - российских, советских или, например, ЧВК "Вагнер". В прошлом году такие же ограничения действовали и в отношении украинских флагов. Но в этом году их не запрещали.

Спор из-за украинского флага в Трептов-парке

"Мы граждане Германии, мы считаем не очень хорошим использование этого дня памяти для (оправдания. - Ред.) сегодняшней войны (в Украине. - Ред.), и мы не хотим видеть этого в Германии", - объясняет DW немецкий активист с украинским флагом, пришедший в Трептов-парк. Интервью с ним прерывает песня "День победы" из колонки на боку мужчины, забравшегося на бордюр за его спиной. Полицейский вежливо просит мужчину с колонкой отойти, что тот, не споря, делает.

У активиста с флагом Украины тем временем собирается группа людей, искренне, кажется, не понимающая, почему его не прогоняют. "Это же позор, позор", - тонким голосом кричит пожилая женщина. "Он провоцирует, провоцирует", - вторит ей на немецком с русским акцентом другой голос. "А вы не поддавайтесь на провокации", - спокойно отвечает сотрудница полиции. "Мы его не защищаем, - не соглашается она с толпой. - Мы защищаем закон. Он имеет на это разрешение, если на него сейчас нападут, это нормально по-вашему?".

Бывший генеральный секретарь СЕПГ, последний руководитель ГДР Эгон Кренц (справа) Фото: Daniil Sotnikov/DW

Ажиотаж среди собравшихся вызывает и пришедший в Трептов-парк 87-летний бывший генеральный секретарь СЕПГ, последний руководитель ГДР Эгон Кренц (Egon Krenz), отбывший в прошлом наказание из-за причастности к расстрелу пытавшихся бежать за границу восточных немцев. К возложившему цветы политику выстроилась небольшая очередь из желающих пожать ему руку и поблагодарить "за все".

Как проходила акция в Тиргартене

После 10 утра часть собравшихся в Трептов-парке спешат в центр Берлина к мемориалу в Тиргартене, где традиционно проходит акция "Бессмертный полк". Привычное место старта у Бранденбургских ворот перекрыто - здесь строят фан-зону для грядущего чемпионата Европы по футболу, поэтому маршрут начинается с другой стороны от мемориала.

Обстановка здесь иная. "Я принес их сюда (портреты. - Ред.) как напоминание, что страшные годы войны никогда не должны повториться. Все должны помнить, кто принес нам мир", - рассказывает один из участников шествия. В ожидании старта участники "Бессмертного полка" хором поют "Катюшу", кто-то начинает танцевать. "Спасибо деду…" - затягивает мужской голос. "За победу!" - кричит толпа в ответ.

Между тем среди черно-белых портретов участников Второй мировой войны мелькают фотографии убитых лидеров сепаратистов из самопровозглашенной "ДНР".

Вдруг раздается пасхальное приветствие: "Христос Воскресе". "Воистину Воскресе", - так же громко отвечает толпа. Потом кто-то кричит: "Мир. Труд. Май". И перекличка заканчивается.

Колонна "Бессмертного полка" у мемориала в Тиргартене Фото: Daniil Sotnikov/DW

Полицейские, сверяясь с толстой брошюрой, в которой собраны различные флаги, пытаются разобраться, можно ли участникам проходить с гербом Москвы и Самары. Впрочем, организованного шествия не происходит. Полиция пропускает в сторону мемориала небольшими группами ровно по 10 человек, этот процесс растягивается больше чем на час, и "Бессмертный полк" разрозненно идет возлагать цветы к памятнику.

Стычки у мемориала

На территории мемориала их встречает небольшая группа людей, стоящих на возвышении с украинским флагом. Еще одно полотно развернул тот же активист, что был в Трептов-парке. В адрес группы украинцев со стороны проходящих доносятся возгласы негодования и даже ругательства. "Стоят два мужика, фронт их ждет...", - яростно кричит им женщина. "Это же надо так... украинский флаг развернули", - возмущается мужчина.

У мемориала, к которому участники акции "Бессмертный полк" кладут цветы, обстановка накаляется. Двое крепких мужчин с татуировками подходят к немецкому активисту с украинским флагом. Он вынужден скрыться за колоннами, а на его месте смыкаются ряды полицейских. Впрочем стычки удается избежать, все ограничивается словесной перепалкой. По заявлению полиции Берлина, в мероприятиях в Тиргартене было задействовано 900 человек.