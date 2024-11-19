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Под Воронежем дроны атаковали промышленное предприятие

Павел Мыльников
19 ноября 2024 г.

На объекте в Каменском районе в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар, но никто не пострадал, сообщил губернатор Гусев. О налетах дронов рассказали главы еще нескольких регионов.

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Беспилотный летательный аппарат Poseidon H10
Беспилотный летательный аппарат (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В Каменском районе Воронежской области беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие, сообщил губернатор региона Александр Гусев во вторник, 19 ноября. По его словам, речь шла о более чем пяти дронах. Чиновник не уточнил, какой объект попал под удар, однако заявил, что он выпускает "исключительно гражданскую продукцию".

На предприятии вспыхнул пожар, однако через некоторое время его потушили, добавил Гусев. Персонал был эвакуирован. Губернатор заверил в отсутствии пострадавших. В регионе сохраняется опасность налетов беспилотников, подчеркнул чиновник.

Налеты дронов на другие российские регионы

Вечером 19 ноября главы еще нескольких российских регионов заявили о налетах беспилотников. Так, средства противовоздушной обороны уничтожают дроны на юге Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Брянской области за вечер сбито 36 БПЛА, указал глава региона Александр Богомаз, возложив ответственность за атаку на Украину. По данным Минобороны РФ, еще пять дронов уничтожено в Смоленской области и по одному - над Курской, Орловской и Ростовской.

Кроме того, несколько беспилотников сбито над Алексеевским районом на востоке Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В городе Алексеевка их обломки упали на территорию предприятия, повредив производственные помещения, пояснил он. Повреждения выявлены также на инфраструктурном объекте и линии электропередачи, из-за чего на ряде улиц пропало освещение, добавил чиновник.

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