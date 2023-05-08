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Партийный автобус мэра Стамбула Экрема Имамоглу после нападения
Партийный автобус Экрема Имамоглу после нападенияФото: ANKA
ПолитикаТурция

На востоке Турции митинг оппозиции забросали камнями

Дмитрий Вачедин
19 мин. назад

В Эрзуруме 9 человек получили травмы после нападения на митинг с участием мэра Стамбула Имамоглу. В Турции 14 мая пройдут выборы президента, на которых оппозиция может сместить Эрдогана.

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По меньшей мере 9 человек получили ранения в воскресенье, 7 мая, в результате нападения неизвестных на митинг оппозиции в турецком городе Эрзуруме. Выступавший на нем мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что оппозиционеров и участников митинга забросали камнями, в результате чего повреждения получил партийный автобус.

Экрем Имамоглу отметил, что не считает ответственными за инцидент жителей Эрзурума, но собирается подать в суд на мэра города и одноименной провинции за бездействие и то, что они не предотвратили атаку. Он собирается посетить пострадавших в больнице.

Президентские выборы в Турции 14 мая

Это первый серьезный инцидент с насилием в ходе чрезвычайно жаркой избирательной кампании перед президентскими выборами 14 мая. Популярный мэр Стамбула Экрем Имамоглу представляет оппозиционный "Народный альянс", выдвинувший единого кандидата - лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

Его соперник - нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - в этот же день выступил в Стамбуле на митинге, который, по официальным данным, собрал 1,7 миллиона участников. На нем глава государства назвал Кемаля Кылычдароглу "пьяницей" и обвинил его в сотрудничестве с "террористами".

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