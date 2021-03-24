На участие в митинге за Навального подписались более 250 тысяч человек

Уже более четверти миллиона россиян выразили готовность участвовать в протестной акции с требованием освободить из колонии известного оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 20:00 мск в четверг, 25 марта, за прошедшие два дня о намерении участвовать в акции "Свободу Навальному!" сообщили почти 256 тысяч человек, следует из данных, обнародованных на сайте протестной кампании.

Соратники оппозиционера 23 марта объявили о намерении провести в поддержку Навального "принципиально другой митинг, о котором будут знать все". Для этого они решили найти 500 тысяч желающих участвовать в протестах. Только за первые семь часов на сайте кампании свои заявки оставили 100 тысяч человек.

Массовые акции в поддержку Навального

Массовые акции в поддержку Алексея Навального прокатились по всей России в январе и феврале. Они прошли после того, как политика задержали по возвращении в Россию из Германии, где он лечился после отравления в России боевым ядом из группы "Новичок". 2 февраля Навальный был приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. 23 марта адвокаты политика сообщили, что в колонии его состояние здоровья резко ухудшилось - у него заболела спина и начала отниматься нога. 25 марта во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального "оценивается как стабильное, удовлетворительное". В этот же день адвокаты сообщили, что Навальный испытывает сильные боли, и потребовали допустить к нему гражданского врача.

Евросоюз и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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