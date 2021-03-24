На участие в митинге за Навального подписались более 250 тысяч человек

Уже более четверти миллиона россиян выразили готовность участвовать в протестной акции с требованием освободить из колонии известного оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 20:00 мск в четверг, 25 марта, за прошедшие два дня о намерении участвовать в акции "Свободу Навальному!" сообщили почти 256 тысяч человек, следует из данных, обнародованных на сайте протестной кампании.
Соратники оппозиционера 23 марта объявили о намерении провести в поддержку Навального "принципиально другой митинг, о котором будут знать все". Для этого они решили найти 500 тысяч желающих участвовать в протестах. Только за первые семь часов на сайте кампании свои заявки оставили 100 тысяч человек.
Массовые акции в поддержку Навального
Массовые акции в поддержку Алексея Навального прокатились по всей России в январе и феврале. Они прошли после того, как политика задержали по возвращении в Россию из Германии, где он лечился после отравления в России боевым ядом из группы "Новичок". 2 февраля Навальный был приговорен к 2,5 лет колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.
Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. 23 марта адвокаты политика сообщили, что в колонии его состояние здоровья резко ухудшилось - у него заболела спина и начала отниматься нога. 25 марта во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального "оценивается как стабильное, удовлетворительное". В этот же день адвокаты сообщили, что Навальный испытывает сильные боли, и потребовали допустить к нему гражданского врача.
Евросоюз и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.
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Неприступная крепость
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Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман