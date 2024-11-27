Участники саммита в Швеции готовы усилить санкции против РФ

Ограничительные меры, введенные в отношении России из-за агрессии в Украине, сработали, подчеркнули семь стран, подписавших декларацию в Харпсунде.

Страны Балтии и Северной Европы, а также Польша готовы расширить санкции против России и ее союзников. "Мы полны решимости вместе с нашими союзниками усилить… нашу защиту от обычных и гибридных атак", - говорится в заявлении участников саммита этих стран, прошедшем в среду, 27 ноября, в шведском городе Харпсунд. В документе также отмечается готовность усилить санкции против "России и тех, кто поддерживает российскую агрессию".

Несмотря на то, что российская пропаганда заявляет о провале санкций, ограничительные меры, введенные в отношении России из-за агрессии в Украине, сработали, подчеркнули семь стран, подписавших декларацию.

В то же время они решили усилить собственную поддержку Украины. "Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность", - подчеркнул премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, имея в виду ситуацию, которая может сложиться в январе после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

На саммите в Харпсунде были представлены Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Норвегия, Польша и Швеция. В его работе не участвовала Литва, где в настоящее время происходит формирование правительства.

Премьер-министр Польши предлагает создать на Балтике полицейскую миссию

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать в Балтийском море полицейскую миссию для защиты инфраструктуры. "Нам нужны новые инструменты и амбициозные средства для реагирования на угрозы", - указал Туск.

17 ноября на Балтике был поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией. На следующий день из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию. По данным финской компании Cinia, обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позже в компании предположили, что кабель был оборван якорем или донным тралом.

Следователи по делу о двух оборванных кабелях связи в Балтийском море изучают передвижения зарегистрированного в Китае судна Yi Peng 3, следовавшего в момент инцидентов из российского порта в Усть-Луге в Порт-Саид в Египте. В Германии и Швеции говорят о возможной диверсии.