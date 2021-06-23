На саммите ЕС разразился скандал из-за венгерского закона о гей-пропаганде

Лидеры ряда стран Евросоюза во время саммита обрушились с резкой критикой на главу венгерского правительства Виктора Орбана. Причиной стал принятый недавно парламентом Венгрии спорный закон о запрете "пропаганды гомосексуальности".
Марк Рютте
В ходе двухчасовых, "временами эмоциональных" дебатов, посвященных венгерскому премьеру, которые прошли 24 июня, глава правительства Нидерландов Марк Рютте даже поставил под вопрос членство Венгрии в Европейском Союзе. "На этот раз все зашло слишком далеко", - заявил Рютте, по данным источников в дипломатических кругах ЕС. Рютте призвал Орбана последовать примеру Великобритании и инициировать процедуру выхода из сообщества в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, если в Венгрии не намерены уважать европейские ценности.
Особенно остро отреагировал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который сам является гомосексуалом и живет со своим партнером с 2015 года. "Ты пересек красную линию, - сказал он, по данным очевидцев, Орбану. - Это не та Европа, в которой я хочу жить".
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель напомнил в этой связи, что "такие ценности, как свобода, толерантность и человеческое достоинство, являются основополагающими для Европейского Союза".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее назвала принятый в Венгрии закон "неправильным", поскольку он, помимо прочего, ограничивает "свободу образования". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) определила его словом "позор".
Сам Виктор Орбан на саммите отказался отзывать закон о запрете "рекламы гомо- и транссексуальности". Он заявил, что новое постановление, принятое венгерским парламентом около десяти дней назад, вовсе не направлено против гомосексуалов. Закон, по словам Орбана, лишь дает родителям "эксклюзивное право на половое воспитание их детей".
Закон о "запрете гей-пропаганды" поддержали депутаты от партии Орбана
Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана.
Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.
Многотысячная акция протеста
Накануне голосования в Будапеште состоялась многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".
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Автор: Виктор Вайц