 На саммите ЕС осудили инструментализацию мигрантов режимом Лукашенко | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2021

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Европа

На саммите ЕС осудили инструментализацию мигрантов режимом Лукашенко

Ангела Меркель обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. По ценам на энергоносители единого подхода не выработали. В правовом споре с Польшей решено продолжить диалог.

Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе

Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе

На завершившемся в пятницу, 22 октября, саммите Евросоюза, несмотря на расхождения в общих оценках миграционной ситуации, все участники сошлись в оценке так называемых "гибридных атак", организуемых режимом Александра Лукашенко. "Европейский совет не потерпит никаких попыток со стороны третьих стран использовать мигрантов как инструмент для политических целей", - сказано в итоговой резолюции.

Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель  (Angela Merkel), для которой этот саммит стал последним, обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. В качестве ответа ЕС готовит новые санкции в отношении режима в Минске.

Вопрос о росте цен на энергоносители

На саммите не было выработано единого подхода в борьбе с ростом цен на энергоносители. 26 октября в Люксембурге пройдет встреча европейских министров энергетики, на которой продолжится обсуждение сложившейся ситуации в энергетической отрасли.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала одной из причин резкого роста цен на энергоносители нынешнюю политику Кремля по газовому вопросу.

Европейский совет также рекомендовал увеличить инвестиции в переход на возобновляемую энергетику Европейскому инвестиционному банку (ЕИБ). 

Вопрос о верховенстве права в Польше

В результате дискуссий по еще одному из главных пунктов повестки дня о верховенстве права в Польше было решено не накладывать на Варшаву финансовых санкций, а продолжить диалог по проблемным вопросам.

Еврокомиссия обвиняет власти в Варшаве в попытке подорвать независимость судей в Польше. В основе нынешнего спора лежит постановление польского конституционного суда, по которому некоторые части европейского права противоречат польской конституции.

Еврокомиссия выступает против этого решения, полагая, что оно может быть использовано польским правительством как предлог для того, чтобы в случае необходимости игнорировать решения Европейского суда.

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    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


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