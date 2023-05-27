Хакеры поставили на сайт резиденции главы РПЦ молитву за ВСУ

Хакеры разместили на сайте резиденции патриарха Московского и всея Руси текст молитв за контрнаступление ВСУ и Украину, а также призывы поддержать украинских военных.

Неизвестные хакеры в субботу, 27 мая, взломали сайт резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Переделкино и разместили на его главной странице тексты на украинском языке - молитвы за контрнаступление Вооруженных сил Украины и за Украину. Киберпреступники оставили на странице заголовок "Подворье патриарха Московского и всея Руси благословляет контрнаступ ВСУ".

Под текстом молитвы за контрнаступление на странице было размещено определение ВСУ, где было указано, что это - "военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возложены задачи по обороне Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности". Кроме того, на интернет-странице был размещен призыв к посетителям сайта поддержать Украину и ее военнослужащих.

Кибератаки на российские интернет-ресурсы после начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину проукраинские хакеры взламывают российские ресурсы и зачастую оставляют на них обращения к гражданам или производят действия, призванные обратить внимание на войну. Одной из последних акций стали сообщения о воздушной тревоге в эфире телеканалов и радиостанций в ряде регионов РФ в начале весны 2023 года.

Кроме того, осенью 2022 года сообщество IT-специалистов Украины, известное как "IT-армия", заявило о взломе сайта частной военной компании "Вагнер". "Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!", - говорилось в сообщении украинских IT-специалистов.

Атаку на российские ресурсы также ведут белорусские "киберпартизаны".

Российские хакеры атакуют компании и административные сайты в ЕС

В то же время представители различных стран-союзников Украины с начала войны сообщают об участившихся атаках со стороны пророссийских хакерских группировок. Так, еще в мае 2022 года депутаты германского бундестага оценивали ситуацию с кибербезопасностью в ФРГ как "крайне напряженную" - некоторые из атак даже нарушили работу сайтов немецкого Минобороны и канцлера Германии.

По данным агентства Reuters, хакерская группа Cold River летом 2022 года атаковала три лаборатории ядерных исследований в США, создав поддельные страницы входа для каждого из трех учреждений и разослав электронные письма ученым-ядерщикам в попытке заставить их раскрыть свои пароли. Была ли какая-либо попытка взлома успешной, неизвестно.

Кроме того, в августе 2022-го пророссийскими хакерами был взломан сайт парламента Финляндии, а в октябре совершены атаки на сайты парламентов Польши и Словакии - причем атака на польский ресурс произошла на фоне решения Сената Польши признать режим в РФ террористическим.

Смотрите также: