 На Олимпиаде - суточный максимум заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

На Олимпиаде - суточный максимум заражения коронавирусом

Заражения наблюдаются как в Олимпийской деревне, так и в остальном Токио. Однако МОК считает, что Игры на инфицировании жителей города не сказываются.

Австралийская пловчиха с медалью

На Олимпиаде в Токио в четверг, 29 июля, было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом - причем среди зараженных 3 спортсмена. Об этом в четверг сообщили организаторы Игр. Это абсолютный максимум инфицирования во время Игр, начиная с первого дня измерений - 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде приближается к 200.

Одновременно максимальное число заражений отмечено в Токио: там накануне было зафиксировано 3177 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет не видит связи между Олимпиадой и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей организации, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению.

Среди немецких спортсменов коронавирус пока выявлен только у велосипедиста Симона Гешке (Simon Geschke). В то же время имена олимпийцев, у которых коронавирус был выявлен 29 июля, пока держат в секрете.

Смотрите также:

  • Мирайтова и Сомэйти - талисманы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

    Талисманы Олимпийских игр

    Токио 2021

    На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

  • Такса Вальди - талисман Олимпиады в Мюнхене

    Талисманы Олимпийских игр

    Мюнхен 1972

    Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

  • Талисман Олимпиады в Монреале - бобр

    Талисманы Олимпийских игр

    Монреаль 1976

    Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

  • Медвежонок Миша - талисман Олимпиады 1980 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Москва 1980

    На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

  • Орленок Сэм - талисман Олимпиады 1984 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Лос-Анджелес 1984

    На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

  • Тигренок на Олимпийских играх в Южной Корее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сеул 1988

    На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

  • Талисман Олимпийских игр в Барселоне - Коби

    Талисманы Олимпийских игр

    Барселона 1992

    Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

  • Иззи в Атланте

    Талисманы Олимпийских игр

    Атланта 1996

    На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

  • Талисманы Олимпиады 2000 года в Сиднее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сидней 2000

    Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

  • Феб и Афина - талисманы Олимпиады в Греции

    Талисманы Олимпийских игр

    Афины 2004

    Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

  • Талисманы летней Олимпиады в Пекине

    Талисманы Олимпийских игр

    Пекин 2008

    Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

  • Венлок и Мандевилль

    Талисманы Олимпийских игр

    Лондон 2012

    Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

  • Винисиус и Том

    Талисманы Олимпийских игр

    Рио-де-Жанейро 2016

    Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.

    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


Смотреть видео 02:13

Серфинг - новый олимпийский вид спорта (21.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Олимпиада под знаком пандемии (22.07.2021)  

Как в США продвигается "закон Родченкова" (23.10.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Рост девочки по имени Амаль - 3,5 метра: невозможно не заметить  

Атаки на НКО: куда Лукашенко выталкивает бело-красно-белую Беларусь  

Потери безвозвратны? Что говорят эксперты о вырубке лесов в Беларуси  