На Керченском мосту - длинные очереди желающих покинуть Крым

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 августа.
На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 16 августа (время московское).
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В оккупированном Лисичанске взорвалось здание, в котором размещался штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса армии РФ, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате взрыва погибли около 100 военнослужащих. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни (погибших. - Ред.), то, что произошло сегодня, - почти 100", - пояснил Гайдай.
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На Керченском мосту образовались автомобильные очереди желающих покинуть оккупированный полуостров Крым. "Очевидно, что движение людей происходит после того, как утром в Джанкойском районе взорвался склад боеприпасов. Оккупационные "власти" Крыма также сообщают о приостановке поездов из-за повреждения железнодорожных путей", - сообщает британский новостной телеканал Sky News. Движение автотранспорта в течение последних часов по Керченскому мосту, соединяющему Крым с Россией, стало рекордным: за прошедшие сутки по нему проехали в обе стороны около 38,3 тысячи автомобилей.
++19.25++
Из школьной программы в Украине изъяли русский язык и русскую литературу, в программу по зарубежной литературе вместо произведений почти всех российских и белорусских писателей добавили произведения других авторов "в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся", в частности О. Генри, Жана де Лафонтена, Анны Гавальда, Улафа Старка и других. Оставлены лишь "произведения писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной" - Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова (только "Собачье сердце"). В списке для дополнительного чтения на выбор оставили "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова и "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова, сообщило министерство образования Украины. Изменения коснутся программы для учащихся с 5-го по 11-й классы.
Изменен и школьный курс истории. "В обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на правительство имперского типа", - пишет Минобразования Украины. В курс новейшей истории добавлено изучение российско-украинской войны, начиная с 2014 года. Обновлен и перечень понятий, в него включены "русский мир" и "рашизм".
++18.40++
Правительство ФРГ решило продолжить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране из-за возможной нехватки электроэнергии предстоящей зимой, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Детали плана еще обсуждаются, а окончательное решение будет принято после голосования в бундестаге, пишет WSJ.
Речь идет об электростанциях Isar 2 в федеральной земле Бавария, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии, которые планировалось остановить в конце 2022 года. На долю этих трех АЭС в прошлом году приходилось 11,9 процента выработки всей электроэнергии в Германии.
++17.50++
Виды на жительство (ВНЖ) в Латвии, выданные гражданам России, будут продлевать лишь в особых случаях. Об этом договорилась правящая коалиция во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает интернет-издание Delfi.lv. Конкретные решения правительства будут приняты в ближайшие недели, заявил Кариньш. В МИД Латвии уточнили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки.
++17.25++
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает недостаточными санкции, введенные Западом против российских чиновников и миллиардеров. "С одной стороны, на уровне Европарламента, Конгресса и Сената США, национальных парламентов есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны. А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Просто ничего не происходит. Громкие заявления лидеров есть, а решения где-то застревают", - написал Навальный в микроблоге Twitter.
Из 200 человек в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes под санкциями ЕС, США или Великобритании находятся лишь 46 человек, указал политик. Кроме того, российские чиновники обходят ограничения, переоформляя свое имущество на подставные фирмы, отмечает Навальный, приведя в качестве примера яхту "Фотиния", связанную с экс-президентом Дмитрием Медведевым. Он призвал "избирателей и законодателей ЕС, Великобритании, США, Канады оказывать давление на исполнительную власть" и заставить ее "немедленно перейти к массовым персональным санкциям в отношении путинских воров".
++17.00++
Никопольский район Днепропетровской области подвергся обстрелу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, по Никополю были выпущены 20 реактивных снарядов из "Градов" и десять - из ствольной артиллерии. По предварительной информации, четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован. В городе были разрушены и загорелись несколько частных домов.
++16.40++
Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала полный текст интервью Владимира Зеленского, в котором президент Украины призывал запретить россиянам въезд в Европу. До этого издание публиковало лишь выдержки и косвенные цитаты из разговора. В беседе с WP Зеленский назвал ограничение на выдачу виз для россиян "единственным способом повлиять на Путина".
"Что это даст нам? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет иного страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его население или нет. Больше ему ничто не угрожает. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год - и увидишь результат", - заявил Зеленский.
++16.00++
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил о полном уходе с российского рынка. "Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами", - сообщили в компании. Lindt & Sprüngli из-за российского вторжения в Украину с 9 марта временно закрыла все магазины в стране и приостановила поставки.
++15.45++
В районе аэродрома вблизи Джанкоя, по предварительным данным, было развернуто как минимум восемь ЗРС С-400, три ЗРК С-300 и пять ЗРПК "Панцирь-С1". На аэродроме также находились 440 транспортно-пусковых контейнера (ТПК), утверждает стратегическое командование ВСУ. По данным украинских военных, ТПК ожидали отправки в Херсонскую и Запорожскую области.
"Джанкой - это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего часа", - говорится в сообщении ВСУ, которые официально не заявляли о своей причастности ко взрывам в Джанкое.
++15.15++
В этом году в Украине не будут работать 10 сахарных заводов, начнут действовать только 22 предприятия, сообщил заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин. По его словам, это связано с войной и высокими ценами на газ, которые делают производство сахара нерентабельным.
++15.00++
ФСБ России заявила, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. "Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - цитирует РИА "Новости" сообщение ФСБ. После диверсии в Курской области приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, заявили в ФСБ.
++14.50++
Ко взрывам на складе боеприпасов в Джанкойском районе причастно "элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага", пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Киев публично не берет на себя ответственность за взрывы, но советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на это, отмечает NYT. "Напоминание: Крым нормальной страны - это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный Россией Крым - это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии", - написал он.
++14.20++
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал, что по территории области были выпущены две ракеты. По предварительной информации, запуск был произведен с территории Беларуси, утверждает Бунченко.
++14.05++
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера после взрывов на складе боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанскойского района и пожара на электрической подстанции "Джанкой". Как уточняет агентство ТАСС, речь идет о расширении зоны ЧС, объявленной после предыдущих взрывов - на аэродроме в поселке Новофедоровка 9 августа.
Хроника событий 16 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 15 августа 14.00 - 23.59 >>>
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