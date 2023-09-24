На Берлинском марафоне установлен новый рекорд среди женщин

Эфиопка Тигист Ассефа пробежала 42,195 км за 2 часа 11 минут 53 секунды. У мужчин в пятый раз выиграл кениец Элиуд Кипчоге. Перед началом марафона на трассу попытались выбежать климатические активисты с краской.

Бегунья из Эфиопии Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин на марафоне в Берлине. В воскресенье, 24 сентября, 26-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию 42,195 километра за 2 часа 11 минут 53 секунды. Тем самым она обошла на более чем две минуты кенийку Бриджид Косгеи, которой принадлежал предыдущий мировой рекорд в женском марафонском беге, установленный почти четыре года назад в Чикаго (2 часа 14 минут 4 секунды).

Кроме того, Ассефа почти наверняка обеспечила себе место в олимпийской сборной Эфиопии на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Бывшая бегунья на дистанцию 800 м начала заниматься марафонским бегом лишь в апреле 2022 года.

Среди мужчин победу одержал 38-летний кениец Элиуд Кипчоге, пробежав традиционную для марафона дистанцию за 2 часа 2 минуты 42 секунды. Он стал первым бегуном, в пятый раз ставший победителем Берлинского марафона. При этом Кипчоге не удалось повторить свой установленный год назад мировой рекорд, его нынешний результат превысил примерно на полторы минуты прошлогодний. Девятым стал немецкий марафонец эритрейского происхождения Аманаль Петрос (Amanal Petros), установивший рекорд Германии с результатом 2 часа 4 минуты 58 секунд.

Акция климатических активистов

Акция "Последнего поколения" на Берлинском марафоне Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Перед началом марафона попытались провести акцию протеста активисты движения "Последнее поколение", которые намеревались блокировать улицу 17 июня в центре Берлина. Они выбежали на трассу с ведрами оранжевой краски и начали ее разливать, но были быстро остановлены и увезены полицией лишь за несколько минут до старта.

Активисты "Последнего поколения" объявили с 13 сентября бессрочную акцию протеста в Берлине. 17 сентября они облили оранжевой краской Бранденбургские ворота, ее следы были еще заметны и неделю спустя во время Берлинского марафона.

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