  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
СпортГермания

На Берлинском марафоне установлен новый рекорд среди женщин

Ольга Лебедева
24 сентября 2023 г.

Эфиопка Тигист Ассефа пробежала 42,195 км за 2 часа 11 минут 53 секунды. У мужчин в пятый раз выиграл кениец Элиуд Кипчоге. Перед началом марафона на трассу попытались выбежать климатические активисты с краской.

https://p.dw.com/p/4WkQV
Тигист Ассефа на Берлинском марафоне
Тигист Ассефа на Берлинском марафонеФото: Andreas Gora/dpa/picture alliance

Бегунья из Эфиопии Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд среди женщин на марафоне в Берлине. В воскресенье, 24 сентября, 26-летняя легкоатлетка преодолела дистанцию 42,195 километра за 2 часа 11 минут 53 секунды. Тем самым она обошла на более чем две минуты кенийку Бриджид Косгеи, которой принадлежал предыдущий мировой рекорд в женском марафонском беге, установленный почти четыре года назад в Чикаго (2 часа 14 минут 4 секунды).

Кроме того, Ассефа почти наверняка обеспечила себе место в олимпийской сборной Эфиопии на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Бывшая бегунья на дистанцию 800 м начала заниматься марафонским бегом лишь в апреле 2022 года.

Среди мужчин победу одержал 38-летний кениец Элиуд Кипчоге, пробежав традиционную для марафона дистанцию за 2 часа 2 минуты 42 секунды. Он стал первым бегуном, в пятый раз ставший победителем Берлинского марафона. При этом Кипчоге не удалось повторить свой установленный год назад мировой рекорд, его нынешний результат превысил примерно на полторы минуты прошлогодний. Девятым стал немецкий марафонец эритрейского происхождения Аманаль Петрос (Amanal Petros), установивший рекорд Германии с результатом 2 часа 4 минуты 58 секунд.

Акция климатических активистов

Акция "Последнего поколения" на Берлинском марафоне
Акция "Последнего поколения" на Берлинском марафонеФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Перед началом марафона попытались провести акцию протеста активисты движения "Последнее поколение", которые намеревались блокировать улицу 17 июня в центре Берлина. Они выбежали на трассу с ведрами оранжевой краски и начали ее разливать, но были быстро остановлены и увезены полицией лишь за несколько минут до старта. 

Активисты "Последнего поколения" объявили с 13 сентября бессрочную акцию протеста в Берлине. 17 сентября они облили оранжевой краской Бранденбургские ворота, ее следы были еще заметны и неделю спустя во время Берлинского марафона.

Смотрите также: 

Мистер Боннский Марафон, или Как обогнать самого себя

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как посмотреть Берлин за 24 часа и 7 евро (18.08.17)

Как посмотреть Берлин за 24 часа и 7 евро (18.08.17)

У вас всего один день и целый Берлин? Как попасть в Рейхстаг без очереди, одновременно побывать на территории бывшей ГДР и ФРГ, отведать самый вкусный карри-вурст - все это в путеводителе DW по немецкой столице.
Туризм18 августа 2017 г.05:07 мин.
external

Бранденбургские ворота - символ единства Германии

Бранденбургские ворота - символ единства Германии

Бранденбургские ворота, главная достопримечательность Берлина, несколько десятилетий были символом раздела Германии и Европы. Теперь они стали символом единства.
Культура21 июня 2017 г.04:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Тигист Ассефа на Берлинском марафоне

На Берлинском марафоне установлен новый рекорд среди женщин

Спорт24 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Geofaktor Podcast Teaser

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Это оружие остановит Путина? Дания дает F-16 Украине

Политика23 сентября 2023 г.29:58 мин.
Россияне едут и идут в сторону Грузии, сентябрь 2022 года.

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

"Сделка с совестью". Вернувшиеся в Россию - о своем опыте

Миграция23 сентября 2023 г.
Дым над штабом Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

Политика22 сентября 2023 г.
Кадр из фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Почему Россия отказалась от "Оскара"?

Кино22 сентября 2023 г.
Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
На главную страницу