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Элиуд Кипчоге на марафоне в Берлине
Элиуд Кипчоге на марафоне в БерлинеФото: Christoph Soeder/AP
СпортГермания

Марафонец Кипчоге установил новый мировой рекорд

Даниил Сотников
1 ч. назад

Кенийскому бегуну не удалось пробежать марафон в Берлине быстрее двух часов, но он установил новый мировой рекорд.

https://www.dw.com/ru/marafonec-kipcoge-ustanovil-novyj-mirovoj-rekord/a-63231859

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию (42 км 195 метров). Во время забега в Берлине в воскресенье, 25 сентября, он преодолел ее за 2 часа 1 минуту и 9 секунд, сообщает агентство dpa.

Кипчоге не удалось пробежать марафон меньше, чем за два часа, как он это сделал в 2019 году. Тот рекорд был установлен во время забега, проведенного в специально созданных идеальных условиях. Перед Кипчоге поочередно бежал 41 пейсмейкер (бегуны, задающие темп), а организаторы для создания идеальных условий специально подбирали город для старта, маршрут и конкретный день с учетом погодных условий. Из-за такого подхода результат Кипчоге в 1 час 59 минут 40,2 секунды не считается официальным мировым рекордом.

В этом году бегун начал дистанцию с рекордным темпом, но ему не удалось сохранить его до конца маршрута, из-за чего в итоге он бежал дольше двух часов, отмечает dpa. Для Кипчоге этот успех стал четвертым на Берлинском марафоне. Прошлый мировой рекорд (2 часа 1 минута 39 секунд) также был установлен Кипчоге в Берлине. 

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