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Грузовой порт Циндао в КитаеФото: Li Ziheng/dpa/Xinhua/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

МВФ не будет ухудшать прогноз мировой экономики в 2023 году

Дмитрий Вачедин
10 мин. назад

2023 года будет тяжелым годом, но пока у людей есть работа, экономика будет держаться, считает директор МВФ Кристалина Георгиева. Она не ожидает дальнейших понижений прогнозов.

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Несмотря на то что тяжелый период в мировой экономике продолжается, Международный валютный фонд (МВФ) не планирует в очередной раз понижать прогноз роста глобальной экономики в 2023 году, составляющий в настоящий момент 2,7 процента. Об этом в четверг, 12 января, в Вашингтоне сообщила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, 2023 года будет очередным тяжелым годом для мировой экономики, и победить инфляцию не удастся, однако, если не произойдет непредвиденных событий, необходимости ухудшать прогнозы не будет.

Глава МВФ подчеркнула, что нынешний мир более подвержен кризисам, и мировому сообществу следут быть готовым к самым неожиданным рискам, в частности климатическим катастрофам, мощным кибератакам или эскалации войны России в Украине, например в связи с возможным применением ядерного оружия.

Глава МВФ: Опасения по поводу роста цен на нефть не оправдались

Георгиева отметила, что опасения насчет скачка цен на нефть не оправдались, и рынки труда показывают стабильность. "Позитивная новость заключается в устойчивости рынков труда. Пока у людей есть работа, они тратят деньги, несмотря на высокие цены… И это помогло экономике", - цитирует Георгиеву агентство Reuters.

11 октября МВФ понизил прогноз роста глобальной экономики в 2023 году с 2,9 до 2,7 процента. "Говоря вкратце: худшее еще впереди, и для людей 2023 год будет восприниматься как рецессия", - подчеркнул тогда директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринш.

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