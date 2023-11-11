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МВФ и Киев достигли соглашения по траншу в 900 млн долларов

Александра Иванова
11 ноября 2023 г.

Решение о выделении Украине транша в размере 900 млн долларов в рамках расширенного механизма кредитования должно быть одобрено Советом исполнительных директоров МВФ.

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Логотип Международного валютного фонда
Фото: SNA/IMAGO

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения "на уровне персонала" в рамках второго обзора экономики страны, сообщает МВФ на своем сайте в пятницу, 10 ноября.

Отмечается, что Украина достигла целей, поставленных фондом на конец сентября. Это открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров МВФ возможности выделить Киеву транш в размере около 900 млн долларов, являющийся частью расширенного механизма кредитования (EFF), говорится далее в документе.

"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша в около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", - написал в этой связи в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кредитная программа МВФ для Украины

В марте 2023 года МВФ утвердил кредитную программу для Киева на 4 года объемом 15,6 млрд долларов. Эти средства являются частью общего пакета поддержки Украины на сумму в 115 млрд долларов США, согласованного после начала российского вторжения в соседнее государство.

Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований МВФ к финансовой политике, в том числе в сфере снижения инфляции, усиления Центробанка и борьбы с коррупцией.

Первый транш в рамках программы EFF МВФ Украина получила в апреле 2023 года. Он составил 2,7 млрд долларов. В июле 2023 года в госбюджет Украины поступил второй транш - в размере 890 миллионов долларов.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать удивительную способность к восстановлению, и последние экономические события указывают на более сильное, чем ожидалось, восстановление экономики в 2023 году и продолжение, хотя и более мягкого, роста в 2024 году. Однако перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку сохраняется исключительно высокая неопределенность, связанная с военными действиями", - говорится в сообщении МВФ 10 ноября.

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Сообщение МВФ о предварительном соглашении по траншу в 900 млн долларов для Украины

IMF and Ukrainian Authorities Reach Staff Level Agreement on the Second Review of the Extended Fund Facility (EFF) Arrangement
www.imf.org