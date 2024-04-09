МВД проверяет Навальную на призывы к санкциям против России

По запросу депутата-единоросса МВД России проводит проверку в отношении Юлии Навальной. За призыв к санкциям против РФ предусмотрена уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы.

Российское министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к санкциям в отношении РФ. Об этом депутат Госдумы из фракции "Единой России" Андрей Альшевских рассказал агентству РИА "Новости" в понедельник, 8 апреля.

Альшевских заявил, что это он обратился в правоохранительные органы для проверки высказываний вдовы оппозиционера Алексея Навального. "Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение", - сказал депутат. Согласно Уголовному кодексу России, за призыв к введению "мер ограничительного характера" в отношении страны или ее граждан может грозить до трех лет лишения свободы.

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что пока рано говорить о возбуждении уголовного дела, МВД формально обязано проводить проверку по обращениям. "Но то, что Юлию Навальную будут преследовать всеми возможными способами, - тут нет сомнений", - написал Жданов в Telegram.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили. Тело Навального на протяжении недели не выдавали родственникам.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В России акции памяти сопровождались задержаниями.

Юлия Навальная после смерти мужа заявила, что продолжит его дело. Выступая в Европарламенте, она призвала использовать для борьбы с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением методы борьбы с организованной преступностью - расследованиями финансовых махинаций и поиском пособников "мафии" и спрятанных в ЕС денег.

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