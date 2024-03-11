За две недели в Москве - 39 дел о нарушении правил митингов

Действия арестованных при возложении цветов в память об Алексее Навальном сочли "участием в несогласованной массовой акции", сообщают правозащитники.

За две недели со дня смерти оппозиционного политика Алексея Навального, 16 февраля, и до 28 февраля московские суды зарегистрировали 39 административных дел о нарушении правил проведения акций и митингов. Об этом вечером в воскресенье, 10 марта, написали Telegram-каналы "Правозащита" и "Судебные кроссовки" со ссылкой да данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.

"8 из этих дел еще не рассмотрены, одно возвращено полиции, по остальным вынесены постановления, из которых опубликовано только 15 - большая часть из них связана с возложением цветов у Стены скорби и Соловецкого камня", - говорится в посте.

Указывается, что минимум три человека получили административные аресты 17 февраля в связи с возложением цветов в память о Навальном. Действия арестованных сочли "участием в несогласованной массовой акции" с созданием помех пешеходному движению.

Еще нескольким гражданам суд назначил обязательные работы или штраф, следует из публикации.

Задержания на акциях в память об Алексее Навальном

О смерти одного из лидеров российской оппозиции в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе стало известно 16 февраля. Алексей Навальный 1 марта был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. На акциях в память о политике, проходивших в российских городах, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", были проведены десятки задержаний.

Люди продолжали приносить цветы к могиле Алексее Навального в Москве и памятникам жертвам политических репрессий в столице и других городах РФ и после дня похорон оппозиционера.

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