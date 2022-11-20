  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Сотрудники полиции в Москве задерживают участницу антивоенной акции протеста с плакатом "Нет войне", 24 февраля 2022 года
Задержание участницы антивоенной акции в МосквеФото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance
МузыкаРоссия

"Муз-ТВ" заглушил в песне слова "мир" и "война"

Жан Рофе
6 мин. назад

В программе "Битва поколений" певица Zivert исполняла кавер на песню "Все решено". Цензуре подверглась строчка "Мы голосуем за мир, но снова в моде война".

https://p.dw.com/p/4Jnbd

Телеканал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в песне группы "Гости из будущего", которую исполняла певица Zivert в рамках шоу "Битва поколений". Запись программы, показанной в субботу, 19 ноября, доступна на YouTube-канале "Муз-ТВ".

Zivert выступала с кавером на композицию своей оппонентки Евы Польны "Все решено", написанной в 2004 году. Когда артистка дошла до строчки "Мы голосуем за мир, но снова в моде война", звук на соответствующих словах, судя по записи программы, убавили.

Ведущий "Битвы поколений" Константин Анисимов в комментарии изданию "Подъем" не смог объяснить, почему два слова были заглушены, и переадресовал вопрос пресс-службе телеканала. Певицы также пока никак не комментировали случившееся.

Телеканал RTVI обратил внимание, что слово "война" недавно заглушили и в телешоу "Новые танцы" на ТНТ - в песне исполнителя Синекдоха Монток "Как не быть молоком".

Смотрите также:

Почему на детскую книгу поставили 18+

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рука с судейским молотком

Блогера Некоглая решили выслать из РФ за шуточный видеоролик

Блогера Некоглая решили выслать из РФ за шуточный видеоролик

Некоглай выложил в соцсети TikTok пародию на видео с российским военным, который, лежа в окопе, отшвырнул от себя две гранаты, сброшенные с беспилотника.
Свобода слова9 ноября 2022 г.
Юрий Шевчук

Юрий Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

Юрий Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

Защита музыканта, оштрафованного на 50 тысяч рублей за антивоенное выступление, требует отменить штраф и закрыть дело, сообщил адвокат Шевчука.
Конфликты25 августа 2022 г.
external

Российские независимые СМИ: жизнь после изгнания (02.08.2022)

Российские независимые СМИ: жизнь после изгнания (02.08.2022)

С начала вторжения России в Украину независимых СМИ в РФ, по факту, не осталось. Многие из них либо вовсе прекратили существование, либо вынуждены были переехать в другие страны. Многие в качестве прибежища выбрали соседние европейские государства, в т.ч. страны Балтии. Одно из таких СМИ - телеканал "Дождь", который возобновил свое вещание в середине июля.
Политика2 августа 2022 г.04:04 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожская атомная электростанция

На территории Запорожской АЭС вновь прозвучали взрывы

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип ЧМ в Катаре на фоне небоскребов

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Футбол19 ноября 2022 г.
Женщина смотрит через забор на строй мобилизованных

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Жена мобилизованного: "Они пешки в чьей-то игре"

Правосудие и закон19 ноября 2022 г.
Рекламный плакат с информацией о выборах президента Казахстана

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

Политика19 ноября 2022 г.
Блэкаут в Киеве после российского ракетного обстрела

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

День 268-й войны: Разрушена половина энергосистемы Украины

Политика18 ноября 2022 г.
Белорусские силовики применяют слезоточивый газ против протестующих

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Карательный орган режима. Доклад правозащитников о ГУБОПиК

Политика18 ноября 2022 г.
external

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

ЧМ-2022 в Катаре - самый противоречивый турнир ФИФА

Политика18 ноября 2022 г.02:24 мин.
На главную страницу