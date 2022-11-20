"Муз-ТВ" заглушил в песне слова "мир" и "война"

В программе "Битва поколений" певица Zivert исполняла кавер на песню "Все решено". Цензуре подверглась строчка "Мы голосуем за мир, но снова в моде война".

Телеканал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в песне группы "Гости из будущего", которую исполняла певица Zivert в рамках шоу "Битва поколений". Запись программы, показанной в субботу, 19 ноября, доступна на YouTube-канале "Муз-ТВ" .

Zivert выступала с кавером на композицию своей оппонентки Евы Польны "Все решено", написанной в 2004 году. Когда артистка дошла до строчки "Мы голосуем за мир, но снова в моде война", звук на соответствующих словах, судя по записи программы, убавили.

Ведущий "Битвы поколений" Константин Анисимов в комментарии изданию "Подъем" не смог объяснить, почему два слова были заглушены, и переадресовал вопрос пресс-службе телеканала. Певицы также пока никак не комментировали случившееся.

Телеканал RTVI обратил внимание, что слово "война" недавно заглушили и в телешоу "Новые танцы" на ТНТ - в песне исполнителя Синекдоха Монток "Как не быть молоком".

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