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Молоток судьи (фото из архива)Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
ПолитикаРоссия

Суд в РФ присудил штраф журналисту за слово "фронт" в эфире

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Суд счел замглавреда сетевого издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова виновным в "дискредитации" ВС РФ и присудил ему штраф в размере 30 000 рублей.

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Якутский городской суд счел заместителя главного редактора сетевого  издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова виновным в "дискредитации" вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило издание SakhaNews.

Журналисту назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей (473 евро).

Использовал слово "фронт" в эфире

Дело в отношении Ефремова возбуждено отделом полиции N2 межмуниципального управления МВД России "Якутское" по факту его выступления в прямом эфире телеканала "Дождь".

Рассказывая об акциях протеста в Якутске 25 сентября, Тимофей Ефремов отметил, что на акцию собрались женщины, которых - в отличие от задерживавшихся ранее и получавших повестки мужчин - "на фронт не отправишь".

Суд в итоге счел, что Тимофей Ефремов дискредитировал ВС РФ, использовав слово "фронт", а не "линия соприкосновения" применительно к "спецоперации".

МВД РФ объявило в розыск главреда журнала Republic

МВД РФ ранее объявило в розыск главного редактора журнала Republic Дмитрия Колезева. Российские госСМИ со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах, передали, что дело против Дмитрия Колезева возбудили в апреле по статье о распространении "заведомо ложной информации" о вооруженных силах РФ с использованием служебного положения. Журналисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Поводом для дела, по данным "Коммерсанта", стал пост Колезева в Instagram о массовых убийствах в Буче - пригороде Киева, находившемся под оккупацией российских войск.

Минюст в октябре 2021 года внес Republic в реестр "СМИ-иностранных агентов". В сентябре 2022 года издание отказалось от статуса официально зарегистрированного СМИ в России, отметив, что он "влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств и не дает фактически никаких дополнительных прав". Колезев после начала вторжения России в Украину уехал в Литву.

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