Музеи концлагерей против обязательного посещения школьниками

Нельзя заставлять школьников в Германии посещать бывшие концлагеря, предупреждают представители мемориалов жертв нацизма. Посещение этих объектов должно быть добровольным.

Руководство большинства крупных мемориалов на месте бывших нацистских концентрационных лагерей выступает категорически против предложения фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС сделать посещение этих комплексов обязательным для школьников. Об этом сообщает газета Die Welt в воскресенье, 21 апреля.

"Добровольность является одним из основных условий демократического и историко-политического образования", - заявил в интервью изданию директор Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора Йенс-Кристиан Вагнер (Jens-Christian Wagner). По его словам, за призывом к обязательному посещению порой скрывается наивное представление, что мемориалы концлагерей являются "демократическими институтами очищения". Подобные требования часто выдвигаются "после антисемитских инцидентов рефлекторно в отношении групп, которые, как ошибочно полагают, можно излечить или иммунизировать", указал Вагнер.

В середине апреля Die Welt сообщила о проекте резолюции фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В документе содержится призыв к правительству ФРГ совместно с федеральными землями обеспечить условия для того, чтобы все учащиеся в Германии в обязательном порядке хотя бы раз в школьные годы посетили бывший концентрационный лагерь.

Добровольность как принцип воспитательной работы

По мнению директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля (Axel Drecoll), посещение бывшего концлагеря может стать для молодежи "эмоциональным испытанием". "Важный принцип воспитательной работы на мемориальных объектах - добровольность принятия решения. Опыт показывает, что принуждение часто усиливает негативное отношение", - сказал он в беседе с Die Welt.

Схожее мнение выразила и директор Мемориального комплекса Дахау Габриеле Хаммерман (Gabriele Hammermann). "Чтобы достичь обучающего эффекта, посещение мемориалов концлагерей должно быть как можно более добровольным", - сказала она.

Между тем Йорг Шкрибеляйт (Jörg Skriebeleit), возглавляющий Мемориальный комплекс Флоссенбюрг, приветствовал предложение. Он напомнил, что в учебных программах в Баварии уже закреплено обязательное посещение бывших концлагерей для учащихся гимназий и реальных школ. По его словам, "это очень хороший опыт".