Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото)

Кляйн-Лойц • В среду, 23 сентября, отмечается день рождения легендарной немецко-французской актрисы Роми Шнайдер (Romy Schneider, 1938-1982). Во второй половине 1950-х годов она снялась в роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси", получившей культовый статус. Однако в общей сложности на ее счету - более шестидесяти фильмов.

Экспонаты будущего Музея Роми Шнайдер

Именем Роми Шнайдер названы улицы во Франции, Германии и Нидерландах. В ближайшем будущем в немецкой федеральной земле Бранденбург появится музей актрисы, который сейчас создается на основе Архива Роми Шнайдер - плакатов, костюмов, фотографий, автографов, мебели и личных вещей. До сих пор в Германии Роми Шнайдер был посвящен лишь небольшой музей в баварской общине Шёнау-ам-Кёнигсзе.

Фотогалерея: Снимки из личного архива Роми Шнайдер и кадры из фильмов

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...

Роми Шнайдер в жизни и на экране Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.

Роми Шнайдер в жизни и на экране В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца... Автор: Дарья Брянцева



Музей Роми Шнайдер в бранденбургском Лаузице

Как сообщает агентство dpa, новый музей и культурный центр будут расположены в бранденбургском замке - поместье Кляйн-Лойц (Gutshaus Klein Loitz) в регионе Лаузиц, приобретенном специально для этих целей. Первоначально создатели музея и культурного центра планировали открыть его в Берлине, но после долгих поисков подходящих объектов все же отдали предпочтение пустовавшему замку в Лаузице. Инициаторами проекта являются супруги Ариане и Уве Маркус Рыков (Ariane und Uwe Marcus Rykov).

Ариане и Уве Маркус Рыков перед поместьем в Кляйн-Лойце

Ариане Рыков увлеклась творчеством Роми Шнайдер еще в детстве. Много лет участвовала в руководстве Архивом Роми Шнайдер в Гамбурге, прекратившем работу в 2017 году после смерти его создателя - большого знатока творчества актрисы Дитера Шляйфенбаума (Dieter Schleifenbaum). Позже она создала свой новый архив, но уже в Берлине. Уве Маркус Рыков владеет книжным издательством ZeitBlatt в Риге. Для поддержки финансирования музея было основано специальное общество, которое уже насчитывает около четырехсот членов.

Документы министерства госбезопасности ГДР ("штази") на организацию слежки за Роми Шнайдер

Фотовыставка ко дню рождения актрисы

Ремонтно-строительные работы в замке сейчас еще идут полным ходом, но по случаю дня рождения актрисы здесь подготовили временную фотовыставку. В этот же день здесь состоится торжественная церемония открытия статуи Роми Шнайдер.

Постоянная экспозиция, согласно концепции, будет состоять из тематических залов, посвященным разным периодам жизни и творчества актрисы - примерно по пять лет каждый. Открытие музея должно состояться в 2021 году.

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