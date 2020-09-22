Замок для "Сисси": в Германии откроют музей Роми Шнайдер (фото)

Кляйн-Лойц • В среду, 23 сентября, отмечается день рождения легендарной немецко-французской актрисы Роми Шнайдер (Romy Schneider, 1938-1982). Во второй половине 1950-х годов она снялась в роли австрийской императрицы Елизаветы в кинотрилогии "Сисси", получившей культовый статус. Однако в общей сложности на ее счету - более шестидесяти фильмов.
Экспонаты будущего Музея Роми Шнайдер
Именем Роми Шнайдер названы улицы во Франции, Германии и Нидерландах. В ближайшем будущем в немецкой федеральной земле Бранденбург появится музей актрисы, который сейчас создается на основе Архива Роми Шнайдер - плакатов, костюмов, фотографий, автографов, мебели и личных вещей. До сих пор в Германии Роми Шнайдер был посвящен лишь небольшой музей в баварской общине Шёнау-ам-Кёнигсзе.
Фотогалерея: Снимки из личного архива Роми Шнайдер и кадры из фильмов
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роземари Альбах (Роми Шнайдер) родилась 23 сентября 1938 года в семье актеров. Магда Шнайдер и Вольф Альбах-Ретти (на фото - в картине "Сон в зимнюю ночь", 1935 г.) не раз снимались вместе. Из дневника Роми Шнайдер: "Моя мать не оставила мне никакого другого шанса, кроме как стать актрисой".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Родители Роми быстро развелись. Кроме того, они постоянно были заняты на съемках. Девочка росла сначала у бабушки, а потом - в интернате, где часто играла в школьных постановках. Из дневника: "Играть на сцене мне ужасно нравится... Жаль, у мамы никогда нет времени посмотреть меня на премьере. К другим девочкам родители всегда приезжают". На фото - с матерью.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роми Шнайдер (в центре) дебютировала в картине "Когда вновь расцветает белая сирень" (1953 г.) Из дневника: "Все получилось! Я снимаюсь! Здорово!... Я попаду на обложку! Куплю штук десять журналов, не меньше. Вот шумиха-то будет!... Итак, мой первый фильм готов... Что касается меня, то я бы так и продолжала".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Фильм "Сисси" (1955 г.) прославил Роми на весь мир. Из дневника: "Вот мучение! Сисси в юности носила черные волосы, гораздо длиннее, чем у меня сейчас... я ношу парик. Отвратительное чувство. Так непривычно, а главное - так утомительно. Это тяжесть, которую мне нужно постоянно таскать на себе!"
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о встрече с Аленом Делоном: "Продюсеры устроили для прессы мою встречу с партнером по фильму прямо в аэропорту... Внизу, у трапа, стоял слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень... Красные розы в его руках выглядели тоже слишком красными. Ну, и пошлятина, а мальчик этот - просто тоска! А его от меня тошнило, - так грубо он потом выразился на этот счет".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника: "Из Парижа в Брюссель мы с Аленом поехали поездом. Почему-то в купе мы не ссорились. Наоборот, флиртовали. Стоило мне в Брюсселе выйти из вагона, как моя мама проницательно взглянула на меня и в один миг определила: "Ого! Да ты попалась..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1961 г.): "Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что формировало твою натуру с самого детства. Ален этого не мог, я этого не могла. И поэтому наши отношения с самого начала были обречены... Ален был молодым кобелем - и всегда останется молодым кобелем... Я не хотела бы все это пережить еще раз, я бы этого просто не вынесла".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Роми Шнайдер вышла замуж за немецкого актера и режиссера Харри Мейена в 1966 году. Из дневника: "После Алена... я была смертельно несчастна... Мейен меня так защищает... С Харри я наконец-то в безопасности. Я стала спокойнее. Перестала быть столь болезненно честолюбивой, как раньше... Для некоторых мы стали обычной мещанской супружеской парой..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о рождении сына (1966 г.): "Харри привез меня в больницу, и когда профессор сказал, что это будет еще нескоро, вернулся домой и принял снотворное, чтобы унять волнение и уснуть... Через шесть часов Давид уже был тут как тут, и Харри проспал это событие дома на диване... Дитя воплощает для меня жизнь, полную мира, семьи, защищенности".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1966 г.): "Беременность - это было прекрасно. И потом я еще два года не работала... и мне было так хорошо. Мой сын родился в Берлине. Там я провела самые прекрасные, самые счастливые годы моей жизни".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из письма отцу (1967 г.): "Мой родной отец не был по-настоящему отцом. Увы. Но сегодня я думаю: он слишком рано умер... Юной девочкой я больше всего любила сидеть в комнате моего отца, которого уже не было в доме: он оставил мою мать... Отец был человек очень легкомысленный, детей он вообще не хотел, хотел только женщин... Он умер от второго инфаркта".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г): "Всякий раз, увидев журналистов, я чувствую себя как кролик перед удавом. Взгляды этих людей меня настолько парализуют, что я не могу произнести ничего разумного... Это же невозможно: выйдешь вечером, а на следующий день читаешь, что разрушаешь брак или обманываешь своего мужа!"
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1971 г.): "Лучше всего я чувствую себя, когда снимаюсь. Мое нездоровье становится заметнее, как только заканчиваются съемки. В перерывах. Мое низкое давление сразу дает о себе знать... Во Франции я могу играть роли, каких мне в других странах не предлагают". На фото - с режиссером Лукино Висконти.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г.): "Моя каждодневная жизнь такая же, как будни любой женщины, имеющей мужа и сына. Разве что я не хожу покупать молоко и булочки..."
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1972 г.): "Французы научили меня жить, любить, одеваться и спать... Почему я не снимаюсь в Германии? Это зависит не от меня. А от того, что мне не предлагают ролей, которые я хотела бы играть". На фото - с Клаусом Кински в картине "Главное - любить", режиссер - Анджей Жулавский.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1973 г.): "В действительности я просто опередила свое время. В те годы, когда еще и речи не было об освобождении женщин, я предприняла свое собственное освобождение. Я выстроила свою судьбу сама, и я ни в чем не раскаиваюсь... После моего разрыва с Харри Мейеном меня в Германии определили как еще более наглую, еще более красивую и еще более эксцентричную".
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1974 г.): "Я уехала из Германии, потому что кроме Сисси мне ничего не предлагали. Но потом это было превратно истолковано как предательство. Не уехала бы я тогда во Францию - никогда не получила бы такого развития". На фото - в картине "Адское трио", режиссер - Франсис Жиро.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника о втором браке: "Главное сейчас - Даниэль Биазини... Я могу любить и быть счастливой... Я хотела бы второго ребенка". Сара, дочь Роми Шнайдер и Даниэля Биазини, родилась в 1977 году. В 1979 году в Гамбурге повесился бывший муж Роми Шнайдер Харри Мейен. В 1981 году Биазини и Шнайдер развелись. Из дневника: "Даниэль оставил меня в полном хаосе"...
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
Из дневника (1976 г.): "В сентябре я снимаюсь в Берлине в "Групповом портрете с дамой" по роману Генриха Бёлля... Уже давно хотела здесь работать, но не было ничего подходящего... самое интересное в этом фильме - то, что трагедия 1939-1945 годов показана здесь с точки зрения побежденных, ведь до сих пор ее изображали с точки зрения победителей". На фото - с Генрихом Бёллем.
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Роми Шнайдер в жизни и на экране
В 1981 году в результате несчастного случая погиб Давид - 14-летний сын Роми Шнайдер. Он перелезал через забор и напоролся на кол ограды. Из дневника (1981 г.): "Мама, мой ребенок... Мой ребенок умер..." После смерти сына актриса снялась в своем последнем фильме - драме "Прохожая из Сан-Суси". 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла от остановки сердца...
Автор: Дарья Брянцева
Музей Роми Шнайдер в бранденбургском Лаузице
Как сообщает агентство dpa, новый музей и культурный центр будут расположены в бранденбургском замке - поместье Кляйн-Лойц (Gutshaus Klein Loitz) в регионе Лаузиц, приобретенном специально для этих целей. Первоначально создатели музея и культурного центра планировали открыть его в Берлине, но после долгих поисков подходящих объектов все же отдали предпочтение пустовавшему замку в Лаузице. Инициаторами проекта являются супруги Ариане и Уве Маркус Рыков (Ariane und Uwe Marcus Rykov).
Ариане и Уве Маркус Рыков перед поместьем в Кляйн-Лойце
Ариане Рыков увлеклась творчеством Роми Шнайдер еще в детстве. Много лет участвовала в руководстве Архивом Роми Шнайдер в Гамбурге, прекратившем работу в 2017 году после смерти его создателя - большого знатока творчества актрисы Дитера Шляйфенбаума (Dieter Schleifenbaum). Позже она создала свой новый архив, но уже в Берлине. Уве Маркус Рыков владеет книжным издательством ZeitBlatt в Риге. Для поддержки финансирования музея было основано специальное общество, которое уже насчитывает около четырехсот членов.
Документы министерства госбезопасности ГДР ("штази") на организацию слежки за Роми Шнайдер
Фотовыставка ко дню рождения актрисы
Ремонтно-строительные работы в замке сейчас еще идут полным ходом, но по случаю дня рождения актрисы здесь подготовили временную фотовыставку. В этот же день здесь состоится торжественная церемония открытия статуи Роми Шнайдер.
Постоянная экспозиция, согласно концепции, будет состоять из тематических залов, посвященным разным периодам жизни и творчества актрисы - примерно по пять лет каждый. Открытие музея должно состояться в 2021 году.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Немцы считают ее немецкой актрисой...
... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Начало
Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Поиск себя
Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".
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Роми Шнайдер: путь звезды
Ален Делон и Франция
В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Мечты сбываются
Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".
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Роми Шнайдер: путь звезды
Большое кино
В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Культовая эротика
Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Совсем другая Сисси
В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Признание
Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Пресса
О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.
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Роми Шнайдер: путь звезды
Память
Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.
Автор: Дарья Брянцева