Красный мухомор - гриб года в Германии (фото)

Грибом 2022 года (Pilz des Jahres 2022) назван в Германии мухомор красный (нем. Fliegenpilz). Об этом на днях сообщило Немецкое общество микологии.

Программа "Гриб года" была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe).

Листайте нашу галерею с грибами-победителями прошлых лет: