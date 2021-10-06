Красный мухомор - гриб года в Германии (фото)

Мухомор красный - настоящий космополит: встречается на всех континентах. Нет его только в Антарктиде. В Германии считается символом счастья.
Грибом 2022 года (Pilz des Jahres 2022) назван в Германии мухомор красный (нем. Fliegenpilz). Об этом на днях сообщило Немецкое общество микологии.
Программа "Гриб года" была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe).
Листайте нашу галерею с грибами-победителями прошлых лет:
Осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября. Многие уверены, что осень начинается 1 сентября. Для других осень наступает тогда, когда пора собирать урожай.
До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов.
Лес - поставщик кислорода, гигантское предприятие по переработке отходов и место обитания загадочных деревьев. Умеют ли они общаться друг с другом? Кто им помогает в этом?
До осени еще далеко, но в России сейчас обсуждают правила сбора грибов, хотя, как уже выяснилось, изменения не касаются тех, кто собирает для себя. Как обстоят дела в Германии?
Растут ли трюфели в Германии? Да. И сами растут, и на плантациях эти деликатесы здесь тоже выращивают.