 Красный мухомор - гриб года в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.10.2021

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По Германии

Красный мухомор - гриб года в Германии (фото)

Мухомор красный - настоящий космополит: встречается на всех континентах. Нет его только в Антарктиде. В Германии считается символом счастья.

Мухоморы

Грибом 2022 года (Pilz des Jahres 2022) назван в Германии мухомор красный (нем. Fliegenpilz). Об этом на днях сообщило Немецкое общество микологии. 

Мухоморы и собака
Мухоморы и белка

Программа "Гриб года" была начата в Германии в 1994 году. Первым в этом списке стал тогда красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe). 

Листайте нашу галерею с грибами-победителями прошлых лет:

  • Красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum)

    Грибы года в Германии

    Программа Общества микологии

    В Германии встречается более 14 тыс видов грибов, известных ученым. В 1994 году Немецкое общество микологии стартовало программу "Гриб года", чтобы рассказывать о разных редких видах, предупреждать об опасных, советовать и так далее. Первым в этом списке стал красный подосиновик (нем. Laubwald-Rotkappe, лат. Leccinum aurantiacum) - популярный съедобный гриб.

  • Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha)

    Грибы года в Германии

    Сыроежка сине-жёлтая

    Сыроежка сине-жёлтая (нем. Frauen-Täubling, лат. Russula cyanoxantha) - гриб 1997 года. Авторы программы, сделав этот выбор, хотели обратить внимание собирателей грибов в Германии на съедобные виды сыроежек, которые часто здесь ими игнорируются или игнорировались.

  • Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus)

    Грибы года в Германии

    Гомфус булавовидный

    Гомфус булавовидный (нем. Schweinsohr, лат. Gomphus clavatus) - гриб 1998 года. Дословный перевод немецкого названия - свиное ухо. Очень редкий гриб, внешне напоминающий лисичку, находится в Германии под строгой охраной. Встречается в старых лесах, где иногда образует так называемые ведьмины круги, насчитывающие до сотни грибов в одном месте.

  • Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas)

    Грибы года в Германии

    Сатанинский гриб

    Сатанинский гриб (нем. Satans-Röhrling, лат. Rubroboletus satanas) - гриб 1999 года. Этот ядовитый родственник белого гриба был открыт в 1830 году. Ученый, тогда его попробовавший, пережил очень неприятную ночь. Почему он решил назвать его сатанинским, можно только догадываться. Гриб не находится под охраной, но стал редким в Германии из-за изменения климата.

  • Мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis)

    Грибы года в Германии

    Мухомор королевский

    Красный мухомор известен каждому ребенку, но мухомор королевский (нем. Königs-Fliegenpilz, лат. Amanita regalis) находится, так сказать, в тени этого своего родственника. Ученые-микологи решили исправить несправедливость в 2000 году. Мухомор королевский растет только в еловых лесах. Как и многие другие грибы находится под угрозой из-за увеличения количества питательных веществ в лесной почве.

  • Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus)

    Грибы года в Германии

    Паутинник горный

    Паутинник горный (нем. Orangefuchsiger Raukopf, лат. Cortinarius orellanus) - гриб 2002 года. Неприметный, но очень опасный - один из самых ядовитых в Европе. Эти грибы похожи на опята и лисички! По степени ядовитости сравнимы с бледными поганками - грибами 2019 года, однако играют важную роль в экосистеме леса, поэтому уничтожать их не надо. Просто не нужно их собирать.

  • Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina)

    Грибы года в Германии

    Влажноголовка пёстрая

    Влажноголовка (или гигроцибе) пёстрая (нем. Papageigrüner Saftling, лат. Hygrocybe psittacina) - гриб 2003 года. Этот вид считается "орхидеями среди грибов", а в немецком названии цвет сравнивается с окрасом зеленых попугайчиков. В пищу не годится. Встречается в особенно ценных биотопах - например, на диких лугах, нуждающихся в бережной охране и защите.

  • Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans)

    Грибы года в Германии

    Домовый гриб

    Домовый гриб (нем. Echter Hausschwamm, лат. Serpula lacrymans). В отличие от многих предыдущих грибов в нашей галерее, этот вид никто защищать не собирается. Наоборот, ученые-микологи, сделав этот свой выбор в 2004 году, хотели напомнить об опасности домового гриба и ущербе, который он наносит деревянным постройкам - вплоть до полной непригодности и необходимости сноса.

  • Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus)

    Грибы года в Германии

    Звездчатка гигрометрическая

    Звездчатка гигрометрическая (нем. Wetterstern, лат. Astraeus hygrometricus) - гриб 2005 года. Ученые относят эти (съедобные) грибы к числу самых удивительных видов. Для освобождения спор из спороносного шара звездчаткам необходимы брызги дождя. Во влажную погоду лопасти этих грибов раскрываются, а в сухую - закрываются. Гриб образует симбиоз с корнями сосновых деревьев.

  • Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides)

    Грибы года в Германии

    Ежовик коралловидный

    Ежовик коралловидный (нем. Ästiger Stachelbart, лат. Hericium coralloides) - гриб 2006 года. Съедобный, похож на ветку коралла. В Германии встречается преимущественно в старых буковых лесах - на мертвых деревьях или ветках. Находится под угрозой исчезновения из-за сокращения площади лесов. Играет важную роль в процессе разложения древесины и создания условий для жизни разных других организмов.

  • Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris)

    Грибы года в Германии

    Кордицепс военный

    Кордицепс военный (нем. Puppen-Kernkeule, лат. Cordyceps militaris) - гриб 2007 года. Широко распространен и не находится под угрозой, но очень хорошо демонстрирует роль, которую грибы играют в экосистемах в целом. Этот паразитический гриб селится на личинках насекомых. Является естественным регулятором популяции бабочек, так как произрастает на гусеницах, зарывающихся в землю для окукливания.

  • Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea)

    Грибы года в Германии

    Кортициум синий

    Кортициум синий (нем. Blauer Rindenpilz, лат. Terana caerulea) - гриб 2009 года. Этот деревообитающий гриб сразу бросается в глаза из-за ярко-синего цвета. Вызывает гниль мертвой древесины широколиственных пород. В связи с потеплением климата может получить в Германии более широкое распространение. Принимая решение, микологи хотели обратить внимание на всю группу кортициоидных грибов.

  • Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber)

    Грибы года в Германии

    Решёточник красный

    Решёточник красный (нем. Roter Gitterling, лат. Clathrus ruber) - гриб 2011 года. Внешне напоминает грибы из фантастических фильмов, растущие на каких-то далеких планетах. Издает запах разлагающегося мяса, притягивающий падальных мух. Поедая мякоть, мухи переносят и распространяют споры решёточника. Встречается в Германии редко, но обнаружен во всех землях - примерно в сотне разных мест.

  • Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve)

    Грибы года в Германии

    Бокальчик гладкий

    Бокальчик гладкий (нем. Gemeiner Tiegelteuerling, лат. Crucibulum laeve) - гриб 2011 года. Внешне напоминают горшочки (нем. Tiegel), наполненные монетами. Согласно примете, большое количество "монеток" предвещало подорожание (нем. Teuerung) - например, рост цен на хлеб. Делая свой выбор, ученые хотели еще раз подчеркнуть важную роль, которую грибы играют в процессе круговорота веществ в природе.

  • Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Грибы года в Германии

    Иудины уши (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae)

    Иудины уши, они же - уховидные аурикулярии (нем. Judasohr, лат. Auricularia auricula-judae). Весьма широко распространенный в Германии съедобный гриб, не имеющий ядовитых двойников, то есть очень подходит для начинающих грибников. Иудины уши предпочитают бузину - именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа.

  • Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus)

    Грибы года в Германии

    Весёлка обыкновенная

    Весёлка обыкновенная (нем. Gemeine Stinkmorchel, лат. Phallus impudicus) - гриб 2020 года. Он же - фаллюс нескромный или сморчок вонючий. Также встречаются народные названия на русском - чертово яйцо или яйцо ведьм и срамотник. При этом является съедобным как на молодой стадии в форме яйца, так и некоторое время - в проросшем виде.

  • Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre)

    Грибы года в Германии

    Зеленушка

    Зеленушка (нем. Grünling, лат. Tricholoma equestre) - гриб следующего, 2021 года. До начала 2000-х зеленушки считались условно-съедобными, но сейчас относятся к числу ядовитых грибов, на что и хотят обратить внимание ученые-микологи. тот гриб из семейства рядовковых относится в Германии к числу редких видов и находится под особой охраной.

    Автор: Максим Нелюбин


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