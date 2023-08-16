Может ли культура снять социальную напряженность?

Это была искра, которая взорвала пороховую бочку. После того, как в конце июня полицейский застрелил 17-летнего подростка на остановке в парижском пригороде Нантер, по всей стране прокатилась волна беспорядков и столкновений молодежи с полицией. Горели не только автомобили, мусорные баки, но и здания ратушей.

Почти два месяца страна восстанавливает разрушенное, но раны тех, кто выражал гнев, сидят глубоко. Чтобы они окончательно зажили, государству нужны кардинальные реформы, считают работники сферы культуры. Различные культурные проекты могли бы, по крайней мере, принести некоторое облегчение. 53-летний Абдельвахеб Сефсаф тоже чувствует эти раны. Он работает режиссером театра в городе Сартрувиле, в десяти километрах к северу от Нантера, где был застрелен подросток.

На этом месте в городе Нантере был застрелян 17-летний подросток Фото: ZAKARIA ABDELKAFI/AFP

Колониальная эпоха Франции как "черная дыра" в истории

Абдельвахеб Сефсаф - сын алжирской пары, которая в 1948 году переехала в бедный район недалеко от Сент-Этьена на юго-востоке Франции, когда на территории Алжира еще были французские департаменты. Сефсаф говорит о сложных чувствах, которые испытывают люди, корни которых связаны с бывшими французскими колониями. "Нам всем приходится жить с этой черной дырой в нашей истории, которая давит на нас, как семейная тайна", - признался он DW.

Театральный режиссер Абдельвахеб Сефсаф Фото: C. Raynaud de Lage

"Во Франции многие мрачные эпизоды колониальной истории не преподаются в школах. В результате даже молодые люди в пригородах не могут точно определить свою идентичность", - говорит он. Кроме того, в некоторых социально слабых районах страны люди страдают от высокого уровня безработицы, дискриминации и плохого доступа к образованию.

Так было и в 2005 году, например, после того, как двое молодых людей погибли, спасаясь от полиции в пригороде Парижа. "Многие молодые люди каждый день борются с травмами и последствиями колонизации", - объясняет Сефсаф. Режиссер нашел свою собственную форму повстанческого движения: он инсценирует части французской колониальной истории, такие как депортация более 200 алжирцев на французскую заморскую территорию Новой Каледонии в 1871 году после того, как они восстали против французского колониального господства. "Это мой личный способ облегчить боль", - говорит он. "Подобные пьесы также могут помочь другим справиться с травмами. Мы, работники театров, безусловно, можем внести в этот процесс свой посильный вклад", - уверен режиссер. Сефсаф организовывает театральные мастерские в школах пригородов, а актеры, занятые в его пьесах, приезжают из неблагополучных районов. И все же, по мнению Сефсафа, коренным образом изменить ситуацию к лучшему может только политика. "Государство должно организовать преподавание колониальной истории в школах - только это может примирить потомков колонизированных народов и колонизаторов", - уверен Сефсаф. В то же время необходимо вкладывать больше денег в образование, чтобы обеспечить реальное равенство возможностей. "Когда у молодых людей есть диплом или образование, они знают, что у них есть шансы на хорошую жизнь во Франции - это эффективное противоядие от отчаяния, которое испытывают многие из них", - считает он.

Может ли культура решить актуальные проблемы?

Бенджамин Вильман тоже считает, что в беспорядках во многих пригородах Франции виновато государство. Он руководит парижской театральной труппой Quincaillerie Moderne и, как и Сефсаф, вырос в Сент-Этьене. Сын из рабочей семьи говорит, что у него "правильный" цвет кожи. "Но полиция постоянно на улицах проверяла документы многих моих друзей из арабских или африканских семей и таким образом подавляла их уверенность в себе и вызывала протестные настроения", - рассказывает Вильман в интервью DW.

Бенджамин Вильман - руководитель театральной труппы Quincaillerie Moderne в Париже Фото: Marion Aeschlimann

Вильман считает, что государству недостаточно только обновить систему образования: "Нам также нужны далеко идущие реформы судебной системы и полиции, чтобы наконец принять меры против этого раскола в обществе". Театры тоже могут сыграть в этом свою роль, но им для этого придется обновить свои репертуары. "На сценах в основном классические произведения, такие как пьесы Мольера. Они также должны решать текущие и актуальные проблемы, рассказывать о жизни людей в пригородах, и ставить их в центр внимания публики", - считает Вильман.

Музыкант Кристо Нумпуби сталкивался с постоянными полицейскими проверками. Рожденный во Франции, темнокожий мужчина, прежде чем переехать в центр Парижа, прожил 22 года в Камеруне. "Однажды я опаздывал на встречу с сестрой и бежал по улице средь бела дня. Полицейская машина развернулась и с громкой сиреной погналась за мной, хотя я ничего плохого не сделал", - вспоминает он в интервью DW. Сегодня 59-летний музыкант дает уроки музыки в консерватории Сен-Дени, в бедном департаменте Франции недалеко от Парижа. Кроме того, он ведет музыкальные кружки в школах, в том числе и в социально неблагополучных районах. "Мои ученики учатся слушать музыку со всего мира и чувствовать ее, - рассказывает он, - некоторые из них плохо учатся в школе, но на моих уроках, именно в силу их культуры, видно, что они любят и понимают музыку. Это дает им ощущение, что они что-то умеют делать", - подчеркивает музыкант.

Музыкальные мастер-классы в противовес расизму

Кристо Нумпуби не удивлен, что в стране происходят такие массовые беспорядки. "Обе стороны не слышат друг друга. С одной стороны, полиция исходит из того, что молодые люди всегда что-то замышляют. С другой стороны, в современном быстро меняющемся мире у молодых людей больше нет терпения выслушивать, и они реагируют быстро на провокации", - говорит он.

Музыка может помочь снять напряжение. "Музыка помогает дистанцироваться от вещей, лучше выражать и направлять чувства - в том числе потому, что это доставляет нам удовольствие, которое действует как болеутоляющее средство", - уверен он. "Кроме того, чтобы стать хорошим музыкантом, нужно много работать и практиковаться. Эти усилия, требующие настойчивости, стоят того, потому что они дают вам прочную структуру и своего рода безопасность".

Музыка стала своего рода спасательным кругом и для Саломе Боссоку, дочери конголезских мигрантов, родившейся уже во Франции. 19-летняя девушка воспитывалась с четырьмя братьями и сестрами матерью в Труа, примерно в 150 км к юго-востоку от Парижа. Будучи единственной темнокожей девочкой в детском саду и в школьном классе, она с детства чувствовала себя изолированной от окружающих. "С тех пор как мне исполнилось четыре года, никто не хотел со мной играть, потому что я не была похожа на них. В перерывах я всегда была одна, поэтому сидела на скамейке и пела", - вспоминает она в интервью DW. Несмотря на то, что мать обеспечивала семью случайными заработками, ей все же удавалось, в том числе с помощью государственных субсидий, позволить дочери брать уроки музыки в городской консерватории. "Музыка была и остается моим лучом надежды, источником моей силы", - говорит она. Сегодня Саломе Боссоку учится дизайну в одном из парижских университетов, но музыка будет сопровождать ее всю жизнь, уверена она.

Смотрите также: