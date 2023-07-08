  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаФранция

МИД Франции отверг обвинения ООН о расизме в полиции

Жан Рофе
7 мин. назад

Заявления ООН о проявлении расовой дискриминации со стороны полиции во Франции являются безосновательными и односторонними, считает французский МИД.

https://p.dw.com/p/4TcjC
Полицейские на улицах Парижа, 1 июля 2023 года
Фото: Christophe Ena/AP/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел Франции назвало безосновательными и односторонними заявления Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), указавшего Парижу на проявление такой дискриминации со стороны полицейских.

"Любые обвинения в расизме или системной дискриминации со стороны сотрудников правоохранительных органов Франции безосновательны", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в субботу, 8 июля. В нем отмечается, что борьба с расизмом и всеми формами дискриминации является политическим приоритетом.

Франция соблюдает положения Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации и строго контролирует свою полицию, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. В стране действует запрет на расовое профилирование подозреваемых, а применение силы правоохранителями "регулируется принципами абсолютной необходимости и пропорциональности".

"Франция предлагает КЛРД проявлять большую осмотрительность и сдержанность в своих заявлениях, которые, к сожалению, являются односторонними и приблизительными", - говорится в заявлении.

Беспорядки во Франции после гибели подростка от рук полицейского

Во Франции вечером 27 июня начались массовые беспорядки в связи с гибелью от рук полицейского 17-летнего водителя Наэля М. Согласно официальной версии, юноша, будучи за рулем автомобиля, отказался остановиться по требованию полицейского, из-за чего по нему был открыт огонь. Правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Выстреливший в подростка полицейский был взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Почти неделю в Париже и пригородах, а также ряде других городов Франции, в том числе в Тулузе, Марселе и Страсбурге, каждую ночь происходили уличные беспорядки. В ряде населенных пунктов группы бунтовщиков грабили магазины, а также поджигали автомобили и мусорные баки. Власти распорядились задействовать десятки тысяч сотрудников полиции для охраны общественного порядка. В связи с этими событиями были проведены сотни задержаний.

Смотрите также:

Расизм в Германии: есть или нет?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России (11.06.2020)

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России (11.06.2020)

Гладстон Махиб - российский актер театра и кино. Он считает, что кампания против расизма, развернувшаяся в США, важна для всего мира. Ведь расизм есть и на постсоветском пространстве, говорит Гладстон.
Общество11 июня 2020 г.02:56 мин.
external

Митинги без разгонов и насилия - методы берлинской полиции (08.11.2016)

Митинги без разгонов и насилия - методы берлинской полиции (08.11.2016)

Особое подразделение берлинской полиции гасит страсти на митингах с помощью бесед с участниками акций, чтобы избежать столкновений.
Политика8 ноября 2016 г.01:54 мин.

Сайт МИД Франции

Заявление МИД Франции
www.diplomatie.gouv.fr
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Город Лиман Донецкой области после российского удара

Украина: Россия обстреляла Лиман кассетными боеприпасами

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип подкаста "Геофактор"

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

Политика14 ч. назад29:59 мин.
Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика15 ч. назад
СПГ-танкер проплывает мимо морского курорта Бинц на острове Рюген

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Экономика и бизнес7 июля 2023 г.
Полицейские из немецкого спецподразделения GSG9 отрабатывают штурм здания, занятого террористами

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Терроризм7 июля 2023 г.
Табло с туристическими маршрутами, которые предлагают белорусам

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

Общество7 июля 2023 г.
Евгений Пригожин

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Конфликты7 июля 2023 г.
На главную страницу